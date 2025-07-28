（竹市）林志潔：罷鄭正鈐過門檻 要更團結護國

新竹雙罷發言人林志潔強調，罷免制度的設計本身條件就很高，在艱困選區挑戰更大。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/07/28 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹雙罷（市長高虹安、立委鄭正鈐）失敗，發言人陽明交通大學法學教授林志潔表示，罷免制度的設計，本身條件就很高，因為民主國家並不希望選舉結果輕易被推翻，因此，不論是一階簽提議或二階簽連署，層層把關，各種要求，比單一投票選舉要困難得多。如果不是國會離譜的亂象和異常，正常狀況去挑戰罷免是不可能的。

雖未罷成 在艱困選區已經非常珍貴

林志潔強調，這次罷免鄭正鈐門檻為八九二六六票，而同意罷免票數為八九九七○票、不同意為一一九三○五票，竹市在鄭正鈐立委罷免案，其實已經過了罷免門檻，但因藍白合票投不同意，因此沒有能夠順利罷免，這在艱困選區來說已經是非常珍貴的事。因此請新竹的台派朋友們千萬不要灰心，要繼續加油！

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公民參政意識覺醒 台派朋友繼續加油

林志潔說，因為這次的行動，公民參政的意識覺醒，讓立法委員和縣市首長知道水能載舟，亦能覆舟，立法委員也受選民監督，若有違法亂紀的犯罪行為，也會受到司法的制裁。中共對台灣的滲透和侵略，無所不用其極，許多人因而意識到，未來需要更多強化國安與防衛的工具，要更堅強更團結的守護國家。

她說，新竹本就是艱困選區，罷免投票回歸藍綠比，挑戰更大。但在艱困中的人，沒有悲觀的權利，需要更多努力去開拓艱困地區，並用更多耐心去讓市民認同民主的價值。

此外，市長高虹安罷免案投票結果，不同意票拿下十二萬四三六○票，高於同意罷免票數八萬六二九一票，也高於她二○二二年當選市長時所獲的九萬八一二一票。其中東區投票率最高，且拿下六萬卅八張不同意票，大幅領先同意票的三萬八八八一票，可見竹科人群聚的東區市民仍相當支持理工出身的高虹安。

竹科人群聚 高虹安東區支持度高

中選會統計，新竹市投票率五八．八四％，東區投票率五九．二六％、北區五九．○八％、香山區五七．三四％。以往民進黨較佔優勢的其他兩區，此次也紛紛翻盤，北區同意罷免票三萬九二六票，仍落後不同意票四萬二九五七票，香山區同意票一萬六四八四票，不同意票兩萬一三六五票，顯示「藍白合」策略確實催出票數。

大罷免前夕，民眾雨中為罷團加油打氣。（林志潔提供）

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