基隆林沛祥撐過罷免 藍營︰民心厭惡年年選舉

基隆市立委林沛祥罷免案未通過，基隆絕沛領銜人陳青逸（左三）、拆樑行動領銜人戴璟安（右三）與民進黨市議員鞠躬致歉。（記者俞肇福攝）

2025/07/28 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立委林沛祥罷免案投票結果，不同意九萬六二九四票、同意六萬五一四三票，大贏罷免方三萬一一五一票，也比二○二四年立委選舉林獲得的九萬一九八六票，多出四三○八票，罷免案未通過。投票結果釋放出在罷免立委層級上，與民眾利益有緊密關聯，更容易讓人民有共鳴。除了鞏固藍營基本盤及白營支持者出來投票策略奏效，加上年年選完又罷免讓人厭惡，讓林沛祥撐過罷免挑戰。

國民黨基隆市議會黨團副書記者韓世昱說，二○二二年基隆市長選舉、二○二四年立委選舉，再加上市長、立委各一次罷免投票，如果這次罷免林沛祥成功，罷免通過公告解職日起，三個月內又要補選，二○二六年又要市長選舉，基隆人對頻繁選舉感到厭惡，才讓不同意罷免票勝過同意罷免。國民黨基隆市議會黨團書記長曾紀嚴則肯定林沛祥問政成績，包括還稅於民，通過普發現金一萬元；財劃法修正案通過，幫基隆市爭取每年多七十五億元預算，也讓人民有感。

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罷團︰兩次罷免同意票數 盼林謝重視

「山海公民拆樑行動」領銜人戴璟安說，對於投票結果他尊重，也希望林立委及謝市長，要注意到還有六萬五一四三票（罷祥案）、六萬九九四三票（罷樑案）的民眾，是對林沛祥問政或謝國樑施政有意見，請兩人尊重並關心這些民眾的意見。

民進黨基隆市議員張之豪說，透過罷免行動展現的公民怒火，還不夠大到讓多數基隆人民有共鳴，唯有虛心檢討自我反省，用更好的傳達方式，讓更多人了解。他希望公民運動的朋友不要氣餒，用更呵護的心、更嚴格的標準看待政治，才能成功面對下一次挑戰。

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