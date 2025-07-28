羅智強屢空降卡位 資深議員難出頭

國民黨立委羅智強雖挺過此次罷免考驗，但其頻繁更換選區，也被批評缺乏基層深耕。圖為罷團「大安強強滾」日前舉行「牽手護大安 大安挺台灣」活動情況。（資料照）

2025/07/28 05:30

〔記者何玉華、董冠怡／台北報導〕國民黨立委羅智強在台北市五席藍委的罷免投票中，是唯一全區沒有一里同意票大於不同意票的立委，顯示大安區選民藍大於綠的結構穩定，資深議員若非經黨內協調換將，很難有再上一層樓的機會；但羅智強多次進出大安區，甚至本屆立委也傳出是連任五屆議員的王欣儀退讓成全，在羅智強以「完勝」大安區的局面闖過罷免案後，資深議員再挑戰立委的機會大減。

頻換選區 挨批食碗內、看碗外

羅智強由前總統馬英九拔擢任總統府發言人、副秘書長，二○一八年參選大安文山區議員，以該區最高票當選，不久卻宣布分階段參選總統；二○二○年也曾宣布參選台北市長，後又於二○二二年說要參選桃園市長，後又說要爭取台北市大安區立委，再將戶籍遷回，一度有意參選的資深議員王欣儀因此放棄。

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大安文山區的選民結構穩定，前議員蔣乃辛當了廿八年議員後才轉戰立委，現任台北市副市長林奕華擔任十五年議員後、再任兩年不分區立委，之後參選立委當選，蔣、林兩人在基層服務都超過十五年。

而羅智強頻繁更換選區，挨轟「食碗內，看碗外」，暴露走捷徑上位的取巧策略；而他挑選的不是開疆闢土的艱困選區，反而是以空戰、網路聲量累積出高知名度而勝出，缺乏基層深耕，也因此在鐵票區仍面臨罷免的風險，雖幸運過關，但以其作風持續，對國民黨的基層經營、人才培養將有隱憂。

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