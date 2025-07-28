賴士葆文山立委7連霸 年輕世代催交替

國民黨立委賴士葆在北市第八選區已任7屆立委，引發藍營世代交替問題，圖為市議員徐弘庭（右）陪同賴士葆（左）車掃反罷免。（徐弘庭提供）

2025/07/28 05:30

〔記者何玉華、蔡愷恆／台北報導〕國民黨立委賴士葆在此次罷免投票獲得逾六成的不同意票，以及同意與不同意票的差距，都是台北市五位藍委中最高，顯示國民黨在第八選區（文山、南中正）的基本盤穩固，但已任七屆立委、現年七十四歲的賴士葆曾兩度面臨年輕世代挑戰，日前回應此問題也以「未來的事情未來再說」帶過；不過，在立委徐巧芯成功替代費鴻泰後，第八選區的世代交替問題勢將成為焦點。

深藍區 被稱「躺著選都會上」

賴士葆已任七屆立委，在深藍選區被稱「躺著選都會上」，公民團體在罷免二階連署送件三萬四○四○份，超過門檻一三七％，對他造成不小壓力；不少基層反映賴士葆不做選民服務，甚至在罷免期間才第一次看到他站路口、捷運站。但他最終以逾六成的不同意罷免票勝出同意票，兩者差距達三萬九四九票，是五人中最高。

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反罷造勢 當地議員鮮少現身

但在投票日前的藍營造勢活動，記者觀察到賴士葆的場子有包括趙少康、馬英九、韓國瑜、蔣萬安、侯友宜等多位黨內要角出席，當地議員卻鮮少出現；曾兩度在立委初選挑戰賴士葆的台北市議員徐弘庭，雖在臉書貼出陪賴掃街的照片，但隔天分享與台中年輕立委掃街的照片時，貼文「藍營最根本的問題在世代」，直指問題核心。

被疑屬意曾獻瑩接班 恐引議

賴士葆面對外界追問世代交替問題，回以「未來的事情未來再說」，但他二○二二年護航反同婚的子弟兵曾獻瑩參選大安文山議員並勝出，讓外界聯想其屬意曾接班；然而曾獻瑩擔任議員未滿一屆，若想接班參選立委恐引起爭議。

曾︰先打贏明年議員連任選戰

曾獻瑩表示，並未與賴士葆談過這件事，之前就是專心打贏大罷免；現在罷免剛過，大家還在成功的氛圍中，也還沒有想到接班的問題，且立委任期還有三年，他要面對的也是明年先打贏連任議員的選戰，把現在的工作做好，為民眾謀福利。這次只是反罷免的順利，並未解決國家面臨的各種問題，民眾希望看到民意代表把自己的角色扮演好，而不是搶位子，否則會給民眾不好的觀感。

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