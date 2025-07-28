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    李彥秀擁美國豪宅卻疑美 至今說不清

    前立委高嘉瑜曾針對國民黨立委李彥秀房產及信託基金未申報爭議，提出質疑。（資料照）

    前立委高嘉瑜曾針對國民黨立委李彥秀房產及信託基金未申報爭議，提出質疑。（資料照）

    2025/07/28 05:30

    〔記者何玉華、孫唯容／台北報導〕國民黨立委李彥秀在北市五席立委罷免案中，罷免門檻達七萬七九七二票最高，相較其在罷免初期的高仇恨值，辭掉國民黨文傳會主委後，回防選區的低調作風，最後獲得超過十萬的不同意罷免票，與同意票的差距達兩萬六千多票，僅次於賴士葆；但期間爆發她擁有美國多處高價房產的爭議，至今未能給選民一個交代。

    李彥秀曾任國民黨副秘書長、文傳會主委、婦女部主委等黨部要職，一九九八年起連任五屆台北市議員，二○一六年獲得立委提名成功當選，二○二○敗給民進黨高嘉瑜未能連任，回鍋參選議員成功；二○二四年，因台灣基進的吳欣岱參選，打敗爭取連任的高嘉瑜，復仇成功回鍋立院。

    高嘉瑜爆出李彥秀在美國擁有豪宅，且疑似有雙重國籍，恐有違公職人員財產申報及海外資金來源等問題；李彥秀未承認有公民身分，只承認疏失未申報美國房產，其後被開酸沒事就飛往美國度假，開會缺席，加上她先生家人在中國的敏感身分，以及她擔任黨職發表的親中、疑美言論，讓她的誠信備受質疑。

    李彥秀的說不清、講不明，成為罷團猛攻的焦點，在二階連署衝到四萬五一八三份，飛越法定一四二％。李彥秀選擇辭去文傳會主委一職，回防選區使盡全力勤走基層，還被記者捕捉到她感嘆「這次真的好難、好累」的真實心聲；最終她順利挺過罷免案，但期間爆發的美國房產爭議，卻至今仍未給明確答案。

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