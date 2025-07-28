挺過罷免見警訊！同意票過門檻 王鴻薇、徐巧芯爭議多

台北市國民黨立委王鴻薇親中疑慮難以擺脫，圖為罷團「山除薇害」先前架設看板加註王諸多爭議。（資料照）

2025/07/28 05:30

同意與不同意票差距 在北市5人最小及其次 顯示選民對2人負面觀感也高

〔記者記者何玉華、董冠怡、甘孟霖／台北報導〕台北市五個立委挺過被罷免危機，但在二階連署中超越門檻的達成率，對被罷免人仍是一大警訊，尤其徐巧芯、王鴻薇罷免同意票都超過四分之一門檻，與不同意票的差距也是五人中最小及其次，兩人的爭議作風累積出高仇恨值，過去一年在立法院的表現，在這次罷免投票中，反映出選區民眾對他們好惡的兩極化。

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仇恨值高 2區投票率分居一、二

根據台北市選委會資料，徐巧芯選區的投票率五十九．九八％最高，王鴻薇選區五十九．五九％居次，兩人的同意罷免票數也都超過罷免門檻，不同意罷免得票率雖也都比立委選舉得票率高，但兩人的同意與不同意票的差距是五人中最小及其次，王鴻薇差九八四八票最少、徐巧芯差一萬二七六八票居次。

徐巧芯能言好鬥 粗鄙言行不少

徐巧芯是國民黨年輕世代崛起的戰將之一，邏輯清晰、能言善道，在政治版圖上，選擇靠攏擁年輕選票的前民眾黨主席柯文哲，透過參與活動聲援，以「藍白合」之姿獲得小草支持；也曾主持鴻海創辦人郭台銘出席的董事長開講粉絲見面會蹭熱度，台北市長蔣萬安為她拉票形容說「別讓勇士孤軍奮戰」，穩固深藍選票。

但刀刃兩面，徐巧芯「戰」出的爭議事件也不勝枚舉。從在台北市議員任內因違停案被指施壓員警、黨內立委提名初選與前輩費鴻泰的「芯費大戰」，擔任立委後比中指、罵髒話、潑水、咬人及語出「海鯤號浮起來就有錢」的表現，以及面臨罷免後大量租借區民活動中心，技術性干擾罷團等作為，累積了不少負面聲量。

尤其她面對爭議事件先拗，被抓包再道歉的態度，給外界投機的印象，如造勢時，座車開進河濱公園單車道，先說「開進來就開走」，被發現到活動結束還在現場後才致歉；質疑前外交部長吳釗燮怎麼可能不知道助理是共諜？但對夫家捲入詐騙洗錢案、助理涉入吸金案卻稱不知道的雙標態度，讓她擺脫不了負面觀感。

王鴻薇烏龍爆料 親共疑慮難脫

國民黨年輕人出頭不易，徐巧芯示範了張牙舞爪的「鬥雞」模式，王鴻薇則在揭弊民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲案立功後，食髓知味，卻屢屢變成烏龍爆料；二○二四年總統大選，質疑時任總統府秘書長潘孟安住廠商豪宅，暗喻接受財團供養，被提告敗訴判賠五十萬元；也曾憑一張照片指控前衛福部長陳時中、次長王必勝參加聚會「重情重義重粉味」，但其實是醫界聚會，事後雖向女醫師道歉，卻拒絕向陳時中、王必勝道歉。

此外，王鴻薇的親中立場成為罷免案的主攻議題，包括擔任台北市議員時，多次參加中國《央視》節目《海峽兩岸》，將前總統蔡英文稱為「領導人」，在電視罷免說明會上稱台灣為「城市」，還有二○二四年隨立院國民黨團總召傅崐萁赴中國參訪，會見中國共產黨中央政治局常委、政協主席王滬寧和國台辦主任宋濤等人，都成為她難以擺脫的標籤。

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