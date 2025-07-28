洪孟楷支持票數少23％ 挨批忽略地方

2025/07/28 05:30

〔記者羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕新北市第一選區國民黨立委洪孟楷罷免案未通過，他在本屆立委選舉拿下全國最高票十五萬八五九六票，此次不同意罷免票僅有十二萬一五九二票，落差高達三萬七千多票。民進黨市議員李宇翔認為，洪積極營造參選市長的形象、忽略地方，導致支持者投同意票或不投票。洪孟楷回應，虛心接受各界建議與指教，「有則改之，無則加勉」。

洪稱「有則改之 無則加勉」

李宇翔指出，這次罷免投票洪孟楷僅獲十二萬多張不同意罷免票，明顯少於本屆立委選舉得票數，支持者約減少廿三％，反映出洪孟楷擔任第二任立委後，積極營造參選市長的形象，但地方服務讓選民無感，導致支持者選擇投同意票或不投票。

請繼續往下閱讀...

罷團「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔說，與過去相比該區選舉人口數增加一萬多人，但洪孟楷的支持票卻大幅減少，代表選民對他表現不滿意、失望。

洪孟楷表示，票數多寡會謹記在心，身為立委要為全民做事、打拚，未來將會持續與民眾溝通，台灣不需要對立、仇恨，而是拚經濟、民生與建設發展。

另外，第七選區國民黨立委葉元之雖保住席次，但不同意罷免六萬六九一七票，比去年立委選舉的得票數七萬八一三四票減少一萬多票，暴露支持度下滑的隱憂。民進黨市議員戴瑋姍分析，板橋東區結構本就偏藍，國民黨傾全力動員、行政資源挹注，催出藍營鐵票，如今藍白合是明確樣態，關鍵時刻藍營大咖站台，讓葉元之驚險過關。

國民黨市議員林國春認為，選前民調葉元之落後十％至廿％，大家原本不看好，但近期風災、光電爭議及普發現金一萬元政策讓民進黨受創，綠營大規模罷免策略錯誤，令民眾反感。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法