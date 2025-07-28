花蓮罷免失利 張峻︰繼續監督傅崐萁家族

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁未能過關，縣議會無黨籍議長張峻表示，將率縣議會繼續用力監督傅崐萁家族。（資料照）

2025/07/28 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁未能過關，縣議會無黨籍議長張峻分析，選前藍營將大罷免導向「藍綠對決」，讓許多討厭傅崐萁、但更討厭民進黨的泛藍支持者歸隊，藍營主導普發一萬元現金政策也幫大忙，無論投票結果如何，身為民意代表絕對沒有退縮的理由，他將率縣議會繼續用力監督傅崐萁家族。

張峻指出，國民黨反罷免的邏輯「反綠共、戰獨裁」，散播「獨裁的賴清德總統會把台灣帶向戰爭」訊息，許多純樸的花蓮人深信不疑，罷免前半個月，傅崐萁陣營強化藍綠對決的操作。

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張峻表示，投票前幾天，地方報紙《更生日報》的廣告被傅陣營全包下，將大罷免投同意票與「柯建銘當立法院長」連結，訴求「罷傅等於支持民進黨」、「一六一億元統籌分配稅將取消」，影響投票意向，泛藍支持者中雖然有不少人討厭傅崐萁，但是更討厭民進黨，最後選擇歸隊。

未成功就歇業 肉桂捲名店道別

另外，花蓮知名肉桂捲店家「SabiSabi CoffeeSweets」站出來罷傅後，深知沒有回頭路，月前預告「罷傅未成功就會歇業」，昨天店家網頁宣布永久歇業。老闆娘凱西說，離開雖然不捨，但愛花蓮的心不變，戶籍會留在花蓮，「也要持續回花蓮投票，直到花蓮天光！」

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