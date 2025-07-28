為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    花蓮罷免失利 張峻︰繼續監督傅崐萁家族

    花蓮罷免國民黨立委傅崐萁未能過關，縣議會無黨籍議長張峻表示，將率縣議會繼續用力監督傅崐萁家族。（資料照）

    花蓮罷免國民黨立委傅崐萁未能過關，縣議會無黨籍議長張峻表示，將率縣議會繼續用力監督傅崐萁家族。（資料照）

    2025/07/28 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁未能過關，縣議會無黨籍議長張峻分析，選前藍營將大罷免導向「藍綠對決」，讓許多討厭傅崐萁、但更討厭民進黨的泛藍支持者歸隊，藍營主導普發一萬元現金政策也幫大忙，無論投票結果如何，身為民意代表絕對沒有退縮的理由，他將率縣議會繼續用力監督傅崐萁家族。

    張峻指出，國民黨反罷免的邏輯「反綠共、戰獨裁」，散播「獨裁的賴清德總統會把台灣帶向戰爭」訊息，許多純樸的花蓮人深信不疑，罷免前半個月，傅崐萁陣營強化藍綠對決的操作。

    張峻表示，投票前幾天，地方報紙《更生日報》的廣告被傅陣營全包下，將大罷免投同意票與「柯建銘當立法院長」連結，訴求「罷傅等於支持民進黨」、「一六一億元統籌分配稅將取消」，影響投票意向，泛藍支持者中雖然有不少人討厭傅崐萁，但是更討厭民進黨，最後選擇歸隊。

    未成功就歇業 肉桂捲名店道別

    另外，花蓮知名肉桂捲店家「SabiSabi CoffeeSweets」站出來罷傅後，深知沒有回頭路，月前預告「罷傅未成功就會歇業」，昨天店家網頁宣布永久歇業。老闆娘凱西說，離開雖然不捨，但愛花蓮的心不變，戶籍會留在花蓮，「也要持續回花蓮投票，直到花蓮天光！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播