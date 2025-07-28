中台灣教授協會 續挺第二波罷免案

中台灣教授協會理事長楊聰榮強調，持續支持第二波罷免案。（資料照）

2025/07/28 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕七二六大罷免失利，中台灣教授協會昨天發表聲明，第二波還有七件罷免案將於八月二十三日投票，協會將一如既往，秉持宗旨，全力支持罷免行動。

理事長楊聰榮表示，中台灣教授協會在今年初發出學界第一槍，號召「台灣公民罷免傅崐萁們」連署，成為公民團體的堅強後盾，強調罷免行動不是藍綠政黨鬥爭，而是價值選擇，選擇守護台灣民主、對抗中國侵略的威脅。

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協會指出，第一波大罷免投票結果雖未盡理想，仍然欣見台灣草根公民力量的展現與成長，從二○一四年太陽花運動至今，台灣公民社會已大幅進步，人數與運作皆更為成熟。

協助事實查核與公民參與論述

協會說，這場無煙硝戰爭的本質，是基層民眾自力更生，對抗藍白紅聯手誤導與中國滲透，協會重申，罷免是公民行使權利的民主機制，將持續扮演橋樑與支援角色，提供知識解釋、事實查核與公民參與論述。

協會表示，第二波七件大罷免案即將於八月二十三日投票，協會將一如既往，秉持宗旨，全力支持這些罷免行動，並呼籲所有關心台灣未來的中台灣及各地的民眾，持續關注、踴躍參與，用各種各樣合適的方式繼續努力。

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