台中公投、罷免8/23投票 同意、不同意恐混淆

2025/07/28 05:30

綠：簡單論述讓民眾易懂 藍：中二、三、八選區宣傳反罷免為主

〔記者蘇金鳳／台中報導〕核三重啟的公投將在八月二十三日進行投票，此為全國性的公投，當天台中市除了進行此項公投，還有原縣區三位國民黨立委罷免案投票，民進黨的立場是「不同意重啟核三，同意罷免」，國民黨則是「同意重啟核三，不同意罷免」，因無法像七二六大罷免，綠營喊同意，藍營喊不同意的單一口號，藍綠陣營擔心民眾搞混，都面臨宣傳上的困難。

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綠營：反核是基本立場 不同意核三重啟

對此，民進黨市黨部主委許木桂表示，正在研究如何宣傳，黨團總召王立任說，會用簡單論述讓民眾易懂；國民黨市黨部主委顏文正及黨團書記長李中都指出，市區無罷免，只需宣傳公投同意核三重啟，原縣區則喊出公投「同意」、罷免「不同意」，若民眾還是混淆，就以宣傳反罷免為主。

台中市原縣區八二三將進行第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔及第八選區立法院副院長江啟臣的罷免投票，但當天還有公投票，等於有兩張選票，如何讓民眾不混淆，藍綠黨部都很頭痛。

民進黨部主委許木桂表示，目前全力協助罷團衝罷免，讓原縣區能罷免成功，至於如何讓民眾不弄混公投案與罷免案，還在研究。

民進黨市議會黨團總召王立任指出，對民進黨而言，反核是基本立場，除了民進黨的支持者，將對一般民眾進行反對核三重啟簡單易懂的論述，讓民眾能明白因為核三廠已老舊，不能用公投就決定重啟，而且核廢料要如何處理至今仍無解，這是相當重要的問題，會讓市民了解，投下不同意核三重啟的公投票。

國民黨部主委顏文正及市議會黨團書記長李中則表示，在市區會全力宣傳公投票投同意核三重啟，在縣區則努力宣傳公投票投同意，罷免投不同意，若民眾混淆了，就以反罷免為主。

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