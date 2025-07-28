罷免案未過關》國台辦嗆綠不得人心 陸委會：北京當局無權說三道四

大罷免結果出爐，中國國台辦昨聲稱，政治操弄「不得人心」，與島內真正的主流民意背道而馳。陸委會駁斥，缺乏民主經驗的北京當局毫無權利對台灣的民主制度說三道四、錯誤解讀。 （資料照）

2025/07/28 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨廿四位立委及新竹市長高虹安罷免案前天投票，全數未過關。中國國台辦發言人陳斌華昨大嗆民進黨，稱政治操弄「不得人心」，與島內真正的主流民意背道而馳。陸委會反批，缺乏民主經驗的北京當局毫無權利對台灣的民主制度說三道四、錯誤解讀。

對於台灣大罷免的選舉結果，陳斌華聲稱，「我們注意到了有關情況」。民進黨當局不顧島內民生福祉，一再挑起政治惡鬥，不擇手段打壓政治異己、製造「綠色恐怖」、加劇社會撕裂，充分暴露出「假民主、真獨裁」的虛偽面目。

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陳斌華嗆聲，這場罷免行動無法撼動在野黨席次，這樣的政治操弄「不得人心」，與島內真正的主流民意背道而馳。

對此，陸委會表示，這次民主罷免投票展現了台灣人民與公民團體的重要民主成就，是各選區選民自己的決定，缺乏民主經驗的北京當局毫無權利對台灣的民主制度說三道四、錯誤解讀。

陸委會強調，政府捍衛國家主權、守護自由民主生活方式、並拒絕中共統戰滲透與脅迫的政策沒有改變，這更是台灣社會的主流民意，呼籲中共當局切勿刻意藉此對台進行惡意的政治操作。

公督盟反嗆中國

不妨讓人民對習罷免投票

公民監督國會聯盟執行長張宏林昨日受訪批評，中國是全世界公認最威權獨裁的國家，中國國家主席習近平甚至修憲成為不落日的皇帝制，中共竟然擔心台灣會變成「一黨獨大」或「獨裁」；國台辦如果這麼關心罷免制度選舉，不妨導入中國，讓人民可以對習近平行使罷免投票。

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