新聞分析》朱立倫何去何從

自詡藍營「總教頭」的朱立倫，雖然前天以完勝之姿拿下首波立委罷免投票勝仗，仍難躲黨內反朱派的逼宮。 （資料照）

2025/07/28 05:30

記者施曉光／特稿

自詡藍營「總教頭」的朱立倫，雖然前天以完勝之姿拿下首波立委罷免投票勝仗，仍難躲黨內反朱派的逼宮。環顧目前藍營全員簇擁盧秀燕，就連幾個月前曾表態站在挺朱這一邊的人士，如今也已倒戈相向。無論這次的黨魁寶座改選，或二○二八總統大位之爭，朱立倫的處境恐猶如困獸。

四年前朱立倫重掌黨權以來，國民黨內部的反朱聲音就始終未減，直到這次大罷免，朱中央從一開始的大意誤判、漫不經心，落得藍、綠被罷免席次三十一比○的難堪居面，還導致各地黨部被搜索、約談甚至羈押，不少藍營人士私下或半公開批評黨中央「躺平」、「擺爛」，質疑深藍選區的新北雙和、台北文山立委罷免案都能連署成功，國民黨卻連一席非深綠選區的綠委罷免案都過不了，更甭提國民黨在全台各地抄襲黨員名冊、偽造連署所引發的政治醜聞，朱立倫都無法迴避政治責任。

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第一波大罷免，原本黨內認為只要有二、三席藍委被罷掉，朱立倫就應引咎請辭，但前天開票結果卻跌破各界眼鏡，讓朱躲過必須提前打包走人的窘況，應對黨內政治角力也取得比較有利的形勢。

朱陣營前天下午搶在罷免開票仍在進行時，對外釋出本週啟動黨主席改選，並再度拋出朱「交棒」說，明顯就是針對一旦開票不理想，晚間可能出現反朱派逼宮浪潮，而所預先鋪設的「緩衝墊」。

對於「交棒」說，一般正常人都會理解為朱立倫宣示不再連任，但看在不少藍營人士的眼中，卻抱持狐疑態度，解讀為試水溫、逼迫盧秀燕表態，懷疑可能只是「朱立倫二．○」交棒給「朱立倫三．○」。

對於反朱派而言，即便「交棒」說並非口不應心，但也僅止於黨權之爭，不意味朱立倫就此淡出藍營圈，更與是否挑戰二○二八大位無關，因此，反朱派的代表人物、前國民黨秘書長李乾龍昨天才會警告朱「別心存僥倖」，全力為盧秀燕的總統之路保駕護航。

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