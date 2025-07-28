藍黨魁之爭 地方人士：盧應還在評估 等待時機

國民黨將改選黨主席，地方人士認為，盧秀燕應該還在評估且等待時機。（資料照）

2025/07/28 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕七二六日大罷免全部被否決，國民黨取得完勝，傳國民黨主席朱立倫將交棒，外界關注此次讓三位子弟兵過關的台中市長盧秀燕，是否會選黨主席？盧秀燕三、四個月前表示「慎重考慮」，但大罷免激戰，話題中止，現今又再出現；地方人士認為，她應該還在評估且等待時機。

七二六大罷免全部失利，盧秀燕昨天發表聲明，這是人民的勝利，特別感謝民眾黨主席黃國昌、民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪，以及所有民眾黨的黨公職、志工和小草們，強調「沒有你們，我們做不到」，為政者應「以民為本」，讓國家持續走在對的方向。

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盧在六都滿意度民調持續走高，此次七二六大罷免全遭否決，四處站台的盧秀燕政治光環再加亮，但是否參選黨主席，盧仍未鬆口。

盧秀燕是否要參選黨主席？贊成者認為，一旦選上，若有心總統大位，可獲得黨中央的全力支持，且在搭配人選上不必受制於黨中央，例如想要藍白合，所謂的「盧昌配」，就比較能順利達成。

缺點是黨務、市政兩頭燒，還要面臨募款的壓力及二○二六年九合一大選勝負的責任；此外，民進黨市議員在議會，會以她是「國民黨主席」身份來進行政治質詢，如此一來，盧秀燕就不能再以「上班時間不談政治、不談選舉」來迴避。

同時，朱立倫是否會真正交棒，黨內還是有人質疑，因為七二六的大罷免全部被否決，很多國民黨認為朱立倫、台北市長蔣萬安也有功勞，因此盧要選黨主席，考慮因素之一就是黨要和諧，若造成對立，不如不選。

地方人士分析，台中市還有八月廿三日的原縣區三選區的罷免，盧秀燕也必須讓這三起罷免案再度被否決，「等待時機，慎重評估」應該是目前盧秀燕的思考。

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