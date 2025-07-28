行政立法互動》藍委：內閣全面改組 在野願一起打拚

國民黨立委洪孟楷表示，執政黨應正視新民意，卓榮泰應立即請辭、內閣全面改組，在野黨願意捲起袖子一起打拚。（記者羅國嘉攝）

2025/07/28 05:30

〔記者林欣漢、林哲遠／台北報導〕七二六大罷免失利，朝小野大的國會版圖不變。對於未來行政、立法兩院互動，國民黨多位立委要求內閣全面改組，而當務之急是將關稅戰的衝擊降至最低。民眾黨團幹事長陳昭姿則說，綠、白仍有議題合作空間，籲總統賴清德、行政院長卓榮泰釋出善意，召集朝野共商國是與兩院會商。

將關稅衝擊降至最低

國民黨團書記長王鴻薇指出，大罷免後，朝野應消弭裂痕，降低對立、讓社會更和諧，這是朝野共同的責任。面對美國關稅貿易戰、南部受災嚴重，行政院的表現不及格。除了負起政治責任進行內閣改組，當務之急是將關稅戰的衝擊降至最低，也希望絕對不要再有空降、酬庸，或只是為了負政治責任的倉促換人。

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國民黨立委洪孟楷表示，執政黨應正視新民意，卓榮泰應立即請辭、內閣全面改組，在野黨願意捲起袖子一起打拚。國民黨立委徐巧芯也說，卓榮泰應該要立刻下台，行政團隊全面改組，因為卓揆多次以院長身分，明示、暗示要大罷免；且經濟部長郭智輝等很多部會官員都不適任。

國民黨立委李彥秀說，現在國家面臨關稅、台幣升值等諸多挑戰，產業界也需要了解整體狀況，以因應下半年度產業佈局，期待朝野儘速對於產業界的需求、特別條例等後續要審查的議案，是否有調整的空間，大家一起努力。

陳昭姿指出，民眾黨前主席柯文哲先前曾指示，希望民眾黨團能在國會中與其他政黨透過議題方式合作、溝通，希望執政黨現在應主動釋出善意、遞出橄欖枝，譬如賴總統之前提到的共商國事等方式。她希望執政黨態度放軟一點，後續一定還有合作、對話的可能性。

民眾黨立委林憶君建議，可由立法院長韓國瑜召集三黨團總召與行政院長會談，呼籲執政黨放下身段、好好傾聽民意，莫再一意孤行，正視台灣社會聲音。

民眾黨立委黃珊珊認為，大罷免結果證明朝野皆有相當民意基礎，與其互不相讓，更應尊重包容，秉持求同存異，共同為國謀福。

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