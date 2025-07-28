行政立法互動》綠委：政院應多發政策好球爭取支持

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/07/28 05:30

〔記者謝君臨、陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委認為，七二六大罷免後，立法院的運作會是新的局面，因為朝野都受到震撼教育，所以就有妥協空間，也是一個機會之窗。行政院也應多發政策好球，扳回議題主導權，這也是執政黨的責任。民進黨團也向在野黨正面喊話：「彼此的合作，甚至進一步的和解，我們都願意嘗試，這個橄欖枝就一直遞。」

向在野遞橄欖枝

立院民進黨團幹事長吳思瑤認為，這段時間國民黨立委面對罷免威脅，也知道某些作法要修正，對於一些議案按下暫停鍵、儘速解凍總預算案，過激式的對抗、傷害國家的作法，在他們面對這次威脅後，勢必會有所調整或重新檢視。

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吳思瑤認為，行政院要多發政策好球，端出正當性很強的政策，例如「打詐四法」、體育部成立的相關法案、紓困條例等，就是爭取在野支持，也讓民進黨團在立院不是一直在打防禦戰。但若在野黨仍要強推違反憲政、國家利益的親中法案，攸關民進黨底線的議題，「我們還是要戰鬥！」

民進黨立委莊瑞雄指出，這次罷免結束後，又是一個新的局面，就是彼此都受到震撼教育，對執政黨來說，一席都沒罷掉；對在野黨而言，相信在過程中，感受到民意的壓力，所以這中間就有一個妥協的空間。

莊瑞雄說，所以在野黨也不用看到執政黨提出的法案，就全部在程序委員會否決掉，或在院會全部推翻掉，國家畢竟是大家的。至於行政部門當然也可以看看在野黨的意見，因為畢竟他們是多數，看哪一些是可以接受的，其實也可以化為主動。他表示，民意不只監督行政部門，也是對在野黨被罷免留下來的人的反撲，相信他們會感受到這個機會之窗。

關於外界要求行政院長卓榮泰下台，未來行政、立法要如何協調，行政院昨未正面回應，僅指出「行政院依照憲法規定對立法院負責，作為憲政機關，行政院的責任就是守護憲法，也希望朝野政黨不分立場，一起守護民主自由的憲政體制。」

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