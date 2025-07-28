首波失利》罷團：不能只有贏了才相信民主

726大罷免第一波失利，南投罷免立委馬文君的志工仍重整旗鼓，集結超過50部機車在草屯大車掃，要向外界宣告，罷馬行動會堅持到底。（罷團提供）

2025/07/28 05:30

〔記者蘇金鳳、歐素美、林哲遠、黃靖媗、黃美珠／綜合報導〕由公民團體發起的大罷免，「七二六」第一波投票面臨廿五案均未過的大挫敗，罷團志工、聯電創辦人曹興誠昨在臉書表示，第二波的「八二三」罷免案讓民進黨去努力；「中二解顏」等罷團認為，不能只有贏了才相信民主，罷團會繼續努力，信心不會被擊垮。

「八二三」罷免 會繼續努力

曹興誠在臉書勸大家放下八月廿三日的罷免，「中二解顏」罷團發言人小彥表示，不能只有贏了才相信民主，罷團依舊會繼續努力，也期許有共同理念的政黨能夠更加積極，讓改變成真。「中三拒瓔」罷團發言人Connie說，尊重曹董的想法，但八二三這一戰還是要打，信心不會被擊垮。中八罷團「一罷擊臣」領銜人廖芝晏表示，這場罷免運動，從一開始就是人民發起的行動，勝敗都是民主的一部分。

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不過這波罷免失敗，難免為第二波罷免投票的台中市第二、三、八選區罷團帶來低氣壓。地方人士指出，二選區立委顏寬恒家族在地方的實力雄厚；三選區立委楊瓊瓔，自從輸給洪慈庸後即更加深耕地方，除了贏回立委寶座，也與地方國民黨議員強力結合；八選區的立法院副院長江啟臣，曾只差一千多票就輸給民進黨市議員謝志忠，從此更加勤跑地方。

台中市第三選區的民進黨市議員周永鴻表示，原本最被看好立委羅廷瑋都罷免失敗，難免會影響士氣，這兩天包括民進黨、全國罷團都在沈澱，相信會愈挫愈勇，就看台灣人的智慧。

不過七二六全台大罷免雖沒成功，卻意外讓大罷免議題在基本盤藍大於綠的新竹縣內熱度大增，使竹二罷團「撕除惡銘」看到了塞翁失馬的可能性。罷免領銜人謝婷婷表示，八二三只剩七個藍委面臨投票罷免，公民行動顯然更能集中火力出擊，後續會匯集更多公民力量，讓慢熱的鄉親更確認要投票罷免林思銘。

經民連智庫召集人賴中強昨受訪說，經民連會繼續支持這七區的罷團，堅定地繼續推動罷免運動，支援的形式可能會透過議題記者會、工作坊、宣講活動等，都會視罷團的需求來給予幫忙。

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