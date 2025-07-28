曹勸大家放下823罷免 讓民進黨去努力

聯電創辦人曹興誠昨表示，對於八月廿三日罷免，他勸大家放下，讓民進黨去努力，那是藍綠對決的仗，志工團體打不起。（資料照）

2025/07/28 05:30

〔記者林哲遠、陳昀、謝君臨／台北報導〕「七二六」首波大罷免以失敗告終，聯電創辦人、反共護台志工聯盟三號志工曹興誠昨於臉書發文「再給志工們的信」，對於八月廿三日罷免，他勸大家放下，讓民進黨去努力，那是藍綠對決的仗，志工團體打不起，「我們團結起來，以後有許多保家衛國的事可以做，此刻不必為民進黨耗盡我們所有的能量。」

對此，民進黨發言人卓冠廷表示，各方建議民進黨都會虛心接受，民進黨身為執政黨，會繼續捍衛台灣的主權與民主自由繁榮，努力回應人民的期待。

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曹興誠指出，這次大罷免，我們沒有成功，但我們並沒有輸。我們這次的訴求是「抗共保台」，支持我們的，都是抗共的同伴，能讓這麼多同伴一起站出來表態抗共，是一大成功。

曹興誠續指，二階罷免沒成案前，大部分國民黨立委都囂張跋扈、不可一世；二階成案後，她們突然變得溫柔謙卑，趕緊解凍預算，還四處拜訪選民，哈腰鞠躬，連「佛擋殺佛」的立委徐巧芯，都刻意趴在機車道上燒香拜佛，哭哭啼啼求人同情，這些都是大罷免帶來的成果。

「去藍營地盤罷免藍營立委，本來就是近乎不可能的任務。」曹興誠說，他在廿四個區域二階連署完成後，就公開表示，罷團已經成功，但能力也已耗竭，此後就是藍綠對決；因此三、四階應該由民進黨接手。後來民進黨推托，只想當不用負責的「側翼」，他就已經感到不妙；然而為免志工們失望，他只好繼續擔任三號志工，明知不可為而為之。

至於八月廿三日的罷免，曹興誠說，他勸大家放下，「讓民進黨去努力，那是藍綠對決的仗，我們打不起，那也是民進黨翻轉國會最後的機會，責任重大，我們也承擔不起。」

吳思瑤：黨必然承擔更大的責任

立法院民進黨團幹事長吳思瑤回應，八二三的第二波罷免案，民進黨必然也必須承擔更大的責任，這個沒有問題，民進黨也有這樣的認知和決心。她還是代表民進黨團對曹董這段時間的付出，致上二○○％的敬意和謝意，因為他帶領公民朋友「不只潦進來，還潦得這麼深」，讓人可敬可佩。

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