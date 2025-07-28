冷眼集》敬畏台灣人民

七二六這場罷免的後續效應勢必還在持續發酵之中，誰都無法漠視此一新興崛起的強大政治動能。（資料照）

2025/07/28 05:30

記者鄒景雯／特稿

七月廿六日台灣有史以來最大規模的罷免投票結果揭曉後，有些人歷經壓力喜極而泣，有些人未能遂願難掩落寞，國際間也陸續出現各種角度的「定論」。事實上，這場罷免的後續效應勢必還在持續發酵之中，因此不可否認，誰都無法漠視此一新興崛起的強大政治動能。

在台灣所發生的民主實踐，對照其他老牌的民主國家，都是絕無僅有的罕例。一來是憲政制度的設計，我們的公民有選舉、罷免、創制、複決之權，明訂在憲法本文；二來則是屬於二三○○萬人共同生活的島國，從歷史經驗累積出活潑旺盛的民族性使然；第三則是「無敵國外患者國恆亡」，必須歸功於中國獨裁政府所激勵出的憂患意識，確實成為台灣建構「共同體」的骨幹之一。這點，在許多公民講演中隨時可以看到證據。

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在這樣的背景下，我們檢視七二六大罷免針對廿四席國民黨立委與一位民眾黨市長所發動的投票，不能忘記之前透過領銜、連署，乃至順利成案的過程，全是經由各地公民所主導、努力而來的成果，同一時間國民黨瞄準民進黨立委組織性提起罷免卻全部槓龜，正是鮮明的對照組。換句話說，這次公民自主集結所展示的行動力，根本超越了任何一個政黨。

他們的真誠與認真，才提供了國人兩次、對於總共三十一席立委行使罷免投票的機會。七二六這次並成功促使七位被罷立委達到四分之一門檻，雖然最終無人通過雙門檻（同意票並須超過不同意票），但是在幾個月的運動過程中，在野黨立委在立法院的作為顯著收斂，遭不合理凍刪的國家預算終於解凍，並且紛紛回防選區去向選民拚命低頭拜票，這種直接監督的力量，早就在發揮鞭策服務公職者的作用。

不以勝負相論，更在罷免本就不是一般定期改選的選舉，台灣沒有美日等國的期中選舉安排，前者便成為人民對政客的「應急」措施；平常選舉有七成多投票率，這次罷免大約五成，可見一斑。何況國民黨立委才上任一年多，就要被部分選民唾棄，需要再次勞動支持民眾出來「保駕護航」，難道沒有一點愧疚？「保位」之餘敢逕稱勝利？

從去年五月在立法院旁出現的「青鳥」運動開始，至今擴散為大罷免，必須承認上台的主角少有體制內的傳統政客，多數是來自各行各業的素人，不乏地方清流、都會粉領，甚至影視藝文界所帶來極具啟發性的抗議文明，這些讓人驚艷的時代臉譜，還有世代傳承的鏈結，相信是台灣邁向下一步的基礎與後盾，各個政黨都應該對他們表示敬畏。

眼前最該俯首檢討的：民進黨只有一萬元的問題嗎？國民黨的主張毫無過錯，今後更要「加倍奉還」？明年底，馬上就有最近的一次（九合一）選舉登場，這才是重新洗牌的大考時刻，大伙可別讓人等著瞧。

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