跨過罷免 基隆林沛祥︰繼續爭取資源

立委林沛祥與妻子前往市區謝票。 （記者盧賢秀攝）

2025/07/27 05:30

〔記者盧賢秀、俞肇福／基隆報導〕基隆市罷免國民黨立委林沛祥投票結果出爐，不同意罷免票九萬六二九四票，同意罷免票僅六萬五一四三票，罷免案不通過，投票率五三．三八％，這是基隆一年來二次罷免案都沒有通過，而且林沛祥的不同意罷免票還超過他當選立委的票數。林沛祥、市長謝國樑和議員一鞠躬感謝睿智的基隆人，林沛祥也強調會繼續與謝國樑合作，向中央爭取資源、建設。

根據基隆市選舉委員會先前公布罷免案選舉人數為卅萬三九八○人，同意票必須要達選舉人數四分之一以上即七萬五九九五票，有效同意票數須多於不同意票數。不同意罷免票高達九萬多票，同意罷免票也沒有達到門檻。

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基隆絕沛︰努力守護台灣民主

罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，尊重人民選擇，民主沒有一步到位的奇蹟，公民團體在未來三年會持續監督林沛祥在國會的問政，也謝謝投下六萬多票同意罷免票的公民，大家一起繼續為守護台灣民主而努力。

林沛祥在謝國樑和多位議員陪同下出面感謝支持者，林沛祥說，不管外面的風風雨雨或流言蜚語，但基隆人的眼睛是雪亮的，到底像什麼樣的民意代表值得被肯定？這次的投票給了他很好的答案，他感謝惜情的基隆人給他的支持，他講到一度哽咽。

謝國樑表示，這次投票的結果也算是還給林沛祥和他的團隊一個公道，他希望朝野能夠和諧，彼此不要再繼續鬥爭，攜手面對國家的困難跟挑戰。

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