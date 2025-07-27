為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市5藍委致謝︰用謙卑態度 讓北市更好

    國民黨台北市5席立委順利挺過被罷免案，市長蔣萬安（右三）與黨部代理主委戴錫欽及過關立委致謝。（記者方賓照攝）

    國民黨台北市5席立委順利挺過被罷免案，市長蔣萬安（右三）與黨部代理主委戴錫欽及過關立委致謝。（記者方賓照攝）

    2025/07/27 05:30

    〔記者董冠怡、孫唯容／台北報導〕台北市國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆五件罷免案，投票結果皆未通過。國民黨台北市黨部代理主委兼議長戴錫欽、市長蔣萬安昨天與五名藍委齊聚市黨部合體，向選民深深一鞠躬致謝。戴錫欽說，會用謙卑的態度面對投票結果，並且接受批評、虛心檢討，讓台北市更好。

    王鴻薇指出，選民再次給予機會，她會繼續加倍努力回報，希望執政者有高度，能夠體會台灣人民的智慧和選擇，國家不要再內耗，而是需要融合、消弭對立。

    李彥秀提到，將一本初衷守護南港、內湖，未來仍將面對地緣政治和國際經貿的高度風險，希望一切紛擾都能在昨天結束，今天開始繼續攜手同行。

    羅智強提及，這次的大惡罷，藍委們守住了，感動選民的智慧和善良，一起用選票打敗惡鬥，藍白同心攜手努力奮力一搏，爭取到人民的信任。

    徐巧芯落淚表示，過去大家都說她只有空戰、沒有陸戰，其實有很多志工和里長在幫忙，被罷免不是什麼光榮的事，但也期盼這次的「完封」，讓民進黨認清，中華民國不需要紛爭、鬥爭，而是需要真正的團結。

    賴士葆說，選得很辛苦，但台灣人做出了睿智的決定，就是不想讓一黨獨大，這場勝利不是國民黨的，而是全民的，讓台灣民主重新恢復正常，感謝選民讓首波大罷免「All Pass」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播