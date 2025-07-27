北市5藍委致謝︰用謙卑態度 讓北市更好

國民黨台北市5席立委順利挺過被罷免案，市長蔣萬安（右三）與黨部代理主委戴錫欽及過關立委致謝。（記者方賓照攝）

2025/07/27 05:30

〔記者董冠怡、孫唯容／台北報導〕台北市國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆五件罷免案，投票結果皆未通過。國民黨台北市黨部代理主委兼議長戴錫欽、市長蔣萬安昨天與五名藍委齊聚市黨部合體，向選民深深一鞠躬致謝。戴錫欽說，會用謙卑的態度面對投票結果，並且接受批評、虛心檢討，讓台北市更好。

王鴻薇指出，選民再次給予機會，她會繼續加倍努力回報，希望執政者有高度，能夠體會台灣人民的智慧和選擇，國家不要再內耗，而是需要融合、消弭對立。

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李彥秀提到，將一本初衷守護南港、內湖，未來仍將面對地緣政治和國際經貿的高度風險，希望一切紛擾都能在昨天結束，今天開始繼續攜手同行。

羅智強提及，這次的大惡罷，藍委們守住了，感動選民的智慧和善良，一起用選票打敗惡鬥，藍白同心攜手努力奮力一搏，爭取到人民的信任。

徐巧芯落淚表示，過去大家都說她只有空戰、沒有陸戰，其實有很多志工和里長在幫忙，被罷免不是什麼光榮的事，但也期盼這次的「完封」，讓民進黨認清，中華民國不需要紛爭、鬥爭，而是需要真正的團結。

賴士葆說，選得很辛苦，但台灣人做出了睿智的決定，就是不想讓一黨獨大，這場勝利不是國民黨的，而是全民的，讓台灣民主重新恢復正常，感謝選民讓首波大罷免「All Pass」。

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