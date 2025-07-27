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    首頁　>　政治

    《5席全過關》蔣萬安︰彌合傷口 朝野誠心反思

    2025/07/27 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市五席立委順利挺過被罷免案，選後台北市長蔣萬安昨晚於台北市黨部表示，沒有勝利者，只有更大的責任，投票過後，希望台灣的社會可以彌合傷口，盼朝野政黨能夠直接面對人民，誠心的反思，攜手面對接下來許多的困難挑戰。

    蔣萬安表示，感謝所有走進投票所的市民，都是台灣民主實踐過程中的一部分，也是身為台灣人最可貴的價值力量；謝謝選務人員讓投票過程圓滿，還提及感謝台北市黨部主委黃呂錦茹打下的深厚基礎。

    蔣萬安表示，這場投票讓大家看見，在台灣，理念分歧可以辯論；意見不同可以對話；民主的桌子不會輕易翻覆，人民的眼睛會分辨標籤的真假。我們無法控制外面的風雨，但我們可以永遠選擇同舟共濟；我們不能分裂，必須攜手面對接下來許多艱困的挑戰，不論是能源政策、關稅變局，還是地緣政治，我們不能內耗，必須做好準備。蔣也表示，所有守住席次的委員們，必須謙卑傾聽、真心理解不同聲音，為打造更好的台北、更好的台灣而努力。

    蔣萬安說，他衷心希望今天過後，台灣社會可以一步步彌合傷口，回到初心，找回美麗善良、團結的台灣，也衷心期盼朝野政黨能夠直接面對人民，透過罷免投票的結果誠心的反思，為大家深愛的台灣、中華民國而努力。

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