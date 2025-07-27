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    努力1年失敗 北市罷團︰繼續成為監督力量

    「山除薇害」昨日於台北榮星花園舉辦開票直播活動，隨投票結果公布，團隊宣布罷免失敗，鞠躬感謝各界支持。（記者羅沛德攝）

    「山除薇害」昨日於台北榮星花園舉辦開票直播活動，隨投票結果公布，團隊宣布罷免失敗，鞠躬感謝各界支持。（記者羅沛德攝）

    2025/07/27 05:30

    志工相擁落淚 堅定表示與社會對話 不會因罷免遇挫停下腳步

    〔記者甘孟霖、蔡愷恆／台北報導〕歷經一年多大罷免公民課程，昨日傍晚畫下句點，台北市五區國民黨立委罷免案均鎩羽而歸。觀看罷免案開票時，眼看同意罷免票數一路落後，許多罷團志工不禁紅了眼眶、相擁落淚，但即便結果苦澀，志工們還是打起精神，強調要繼續關注公眾議題，與社會的對話不會因為罷免失敗停下腳步，並堅定的說「我們依舊會在公民的角度，成為監督力量」。

    山除薇害阿美︰持續關注公民議題

    「山除薇害」昨四點開票後於榮星花園舉辦開票之夜，團隊表示，這次有超過六百名志工報名監票，現場也湧入數百志工以及一般民眾一同見證歷史，大家躊躇滿志高喊「鴻薇回家吧」。

    不過，隨著票數不斷開出，同意數卻始終落後不同意數，罷團志工們懸著一顆忐忑的心，約五點多左右，眼見票數基本已經追不上，有的志工已經紅了眼眶，甚至低頭啜泣起來；即便如此，一位位志工仍輪流上台，與大家分享一年來的心路歷程，以及對於理想的描繪，當同意票數突破罷免廿五％門檻的當下，團隊們都發自內心歡呼。

    發言人阿美說，不論結果如何，都是所有民眾共同承擔，不論成功、失敗，都要持續關注公民議題、持續溝通，才有彼此瞭解的可能；就算無法翻轉國會，她也不認為這代表失敗。

    領銜人陳柏宏︰不同意見 仍是隊友

    罷免案領銜人陳柏宏說，打了一場美好的仗，也向所有不同意見民眾呼籲，我們不是敵人，我們仍然是隊友，要彼此扶持努力。

    剷除黑芯︰盼被罷免人聽公民聲音

    罷免徐巧芯「剷除黑芯」總部，店門口旁的小桌依然擺著這次罷免的文宣面紙與貼紙，團隊聲明呼籲，不要憂心喪志，盼被罷免人聽進公民的聲音，接下來的三年，我們依舊會在公民的角度，成為監督力量。

    罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」昨日下午於台北榮星花園舉辦開票直播活動，當團隊宣布罷免失敗，現場志工及民眾難掩失落情緒。（記者羅沛德攝）

    罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」昨日下午於台北榮星花園舉辦開票直播活動，當團隊宣布罷免失敗，現場志工及民眾難掩失落情緒。（記者羅沛德攝）

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