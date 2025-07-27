北市罷免投票率59％ 3人同意票過門檻

2025/07/27 05:30

徐巧芯、王鴻薇、李彥秀罷免票衝高 5人不同意票都高於立委選舉得票數

〔記者何玉華、孫唯容／台北報導〕台北市五個罷免選區的投票總人數為一二九萬一○七二人，昨有效投票人數為七十六萬二一二八人，投票率約五十九．○三％；第七選區徐巧芯的投票率最高達五十九．九八％，第三選區的王鴻薇居次為五十九．五九％，第四選區李彥秀為五十九．一四％排第三，第八選區賴士葆為五十八．六三％，第六選區羅智強只有五十七．六九％最低。但徐巧芯、王鴻薇、李彥秀的同意罷免票數都超過罷免門檻。

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罷免、反罷交鋒 藍軍基本盤盡出

根據台北市選委會統計，徐巧芯、王鴻薇、李彥秀的同意罷免票都超過罷免門檻數，徐巧芯同意票達六萬二六三三票，罷免門檻為五萬七七八五票；王鴻薇同意票七萬六四六三，罷免門檻六萬八五七八票；李彥秀同意票七萬八五六○票，罷免門檻七萬七九七二票。此外，五人的不同意罷免得票數都高於立委選舉時的得票比例，顯示在罷免、反罷免雙方的強力交鋒下，藍軍基本盤盡出。

朝野議員均認為，五藍委原本就是在藍軍優勢選區，要罷免成功本就不易，但民進黨議員簡舒培認為，後期綠營及公民團體的造勢激起了藍軍的焦慮感，普發一萬元現金也讓藍營支持者有出門投票的動力；國民黨議員游淑慧則認為，支持者願意再給國民黨一次機會，黨要思考未來在國會的政策方向，多以民生為優先，也要思考兩岸政策和態度。

簡舒培︰綠營積極造勢 激起藍焦慮感

簡舒培對投票結果表示失望，她強調五個選區在立委選舉就是國民黨選贏的優勢地區，要推動罷免成功本來就是一件困難的事；而後期民進黨的密集造勢，激起民進黨支持者的熱情外，也激起國民黨支持者的焦慮感、危機感。從投票結果可以看出來，中間選民沒有出現，這點讓人意外。

游淑慧︰藍營未來政策 應以民生優先

游淑慧也認為，大罷免就是基本盤的動員，藍軍本來在這些區域就有優勢，只擔心投票率低；但這兩個多月來，司法扮演的角色也一定程度激化了藍營支持者的壓迫感，催出了選票。她強調，這次投票後，兩黨都要認真思考「兩岸牌」，民進黨打了這麼多年的「抗中牌」，邊際效應越來越少，國民黨卻迄今擺脫不了「賣台」的質疑。游淑慧認為，國民黨這次能挺過大罷免，要欣慰、感恩支持者，不要驕傲。

何孟樺︰素人志工 較無明星光環加持

民進黨市議員何孟樺表示，罷團都是素人志工，沒有明星光環加持，也就更加艱難，相信只要台灣的民主政治，不會被藍白連根拔起，有一天港湖區可以終結政治家族的宰制。

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