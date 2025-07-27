竹市雙罷失敗 柯建銘：持續守護民主

民進黨立院總召柯建銘（前排左三）承認失敗，並帶領民進黨議員向市民鞠躬。 （記者洪美秀攝）

2025/07/27 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹雙罷免（高虹安、鄭正鈐）投票結果昨晚出爐，雙罷免結果雙失敗，民進黨立院總召柯建銘承認失敗並尊重結果，強調失敗的人沒有悲觀的權利，將持續守護民主。新竹雙罷總部發言人林志潔則說，罷免行動是護國戰爭的第一步，透過這次大罷免，讓更多人知道，中共對台滲透有多種方式，包括從國會作為灘頭堡，從政策上去毀台、亂台、窮台。請大家千萬不要因罷免結果不如預期灰心喪志，這只是開始，護台的戰爭不能停。

林志潔：護台戰爭不能停 勿灰心喪志

林志潔說，竹市選民藍綠比是六比四，在艱困地區的人沒有悲觀權利，相信經過不斷努力，新竹有一天一定會改變，呼籲沒有被罷免的立委，在立院的所作所為不要以為有言論免責權的保護傘就可免於法律責任，公民團體會善盡監督責任，不會因罷免不如預期讓立委在立院違法亂紀。

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高虹安感謝市民挺身而出 對她的肯定

高虹安則感謝市民挺身而出，市民用「不同意罷免」除是對她的肯定，更是對市府團隊的信任、對市政改革方向的支持，這場罷免造成大家的撕裂與對立，仇恨的語言赤裸裸地在社會中蔓延，如今選舉落幕，大家還是要回到民主最初的精神，理性對話、相互尊重、共同承擔。期盼明天開始，能把注意力重新放回真正重要的事情：拚經濟、顧民生、照顧孩子與長輩、打造城市的未來。

鄭正鈐：會持續傾聽民意踏實問政

鄭正鈐則說，這次大罷免投票結果展現藍白合作的團結，一起成功對抗長期在竹市呼風喚雨，卻未照顧地方財政需求的民進黨立院黨團總召柯建銘，跟柯建銘說不。也因民眾的勇敢與堅持，成功守住台灣民主，守住社會正義價值，更守住竹市未來發展。接下來會持續傾聽民意踏實問政，替竹市爭取最大資源。

高虹安（右）感謝市民對市府團隊的信任與力挺，立委鄭正鈐（左）表示會持續替竹市爭取最大資源。

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