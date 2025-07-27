大罷免 陳曉煒：歷史會記上一筆

罷免立委牛煦庭領銜人陳曉煒呼籲，藍營不要秋後算帳查水表，屆時他還是會挺身而出。（記者謝武雄攝）

2025/07/27 05:30

是有史以來結合最多的人 為了共同的理想所採取的行動

〔記者鄭淑婷、周敏鴻、謝武雄、李容萍、黃政嘉、余瑞仁／桃園報導〕桃園市六席國民黨立委罷免案昨天投開票結果出爐，藍軍保住所有席次，公民團體功敗垂成，對此，罷團表示，這場「大罷免」本身就是一場成功，期盼立委聽見人民的聲音，在國會認真問政。桃一立委牛煦庭表示，「這場選舉沒有贏家」，國政癱瘓，公帑耗損，社會撕裂，盼能儘快地復原。

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牛煦庭：社會撕裂 盼儘快復原

罷牛案領銜人陳曉煒感謝志工們一路相挺，大罷免行動在台灣民主歷史上會記上一筆，因為這是有史以來結合最多的人，為了共同的理想，對台灣表達最深切的愛所採取的行動；罷涂案領銜人Rick表示，結果不如預期，深感抱歉，團隊虛心接受民意，也期盼涂聽見人民的聲音，不負鄉親託付。

鄧永城：為民主寫下華麗的戰役

罷魯案領銜人羅怡雯表示，這場「大罷免」公民運動，本身就是一場成功，罷團讓這片土地上更多人思考什麼是「責任政治」、「人民的監督權」；罷萬案領銜人鄧永城向志工們道謝說，「從不可能到一階、二階到如今的三街投票，你們都是最棒的」，或許結果不是大家要的，但已在台灣民主運動寫下一篇華麗的戰役。

罷呂團隊認為，雖然結果不盡如人意，對於鄉親的決定，保持謙卑，虛心接受；罷邱團隊發言人傑米強調，這是一場來自人民覺醒的行動，是在對抗地方勢力、種種行政不中立，「一起走過的路已經寫下了民主最動人的篇章。」

黃傅淑香：是公民行動 不是政黨惡鬥

民進黨桃市黨部主委黃傅淑香強調，「大罷免是一場公民的行動，不是政黨惡鬥」，相信大家都會尊重與接受罷免投票結果，這是民主國家可貴之處；國民黨桃市黨部主委黃敏恭表示，桃園市政壇長期以來都很和諧，仇恨值沒有那麼高，這是大罷免無法成功的主因。

桃二立委涂權吉說，只要努力認真做，民眾都會給予肯定，希望此後朝野能協商，讓政局更穩定；桃三立委魯明哲表示，感謝選民踴躍的站出來投票、對他五年多來在立法院問政和為地方爭取各項建設表達肯定。

桃四立委萬美玲認為，投票結果證明桃園人選擇理性與和諧，拒絕仇恨與對立，她會帶著大家的支持肯定，繼續在立法院為桃園爭取建設、守護教育、為桃園鄉親發服務；桃五立委呂玉玲說，她會繼續以民意為依歸，做好福國利民政策，一起守護下一代；桃六立委邱若華感謝選民給她繼續服務地方的機會，未來會持續為地方爭取建設及經費，並確實監督政府、為地方做事。

立委牛煦庭表示，這場選舉沒有贏家，盼能儘快地復原。 （記者周敏鴻攝）

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