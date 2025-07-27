冷戰、國民黨回防 「板橋大刪元」功虧一簣

2025/07/27 05:30

記者黃子暘／特稿

新北市立委第七選區的國民黨立委葉元之罷免案，雖然葉以小贏三五六○票驚險過關，但同意與不同意票的差距是全國最少，六萬三三五七張的同意罷免票也跨過「罷免雙門檻」之一的「該選區選民人數廿五％」（五萬七七六一票），「板橋大刪元」罷團功虧一簣，但已給葉元之當頭棒喝。

二○二四年本屆立委選舉，葉元之僅以二二九三票險勝爭取連任的綠委羅致政，首度當選立委，他的「通告咖、不務正業」、「慣老闆、霸凌助理」等個人爭議屢被對手及罷團攻擊，投票前也被評估是「仇恨值高、最可能被罷掉」；昨天投票結果，葉驚險過關，主因是罷免攻防戰中，他強化「民進黨選輸就翻桌」、「大罷免是惡罷」等主訴求，成功催出藍營基本盤、激化支持者的投票動力。

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反觀罷團及綠營，高舉「抗中保台」、「藍委媚共」等國家認同的罷免大旗，但對葉元之的殺傷力有限，他沒有與中共高官握手、媚共言行的鮮明爭議，只是在國會聽命國民黨團的意旨行事，也讓「傅」隨組織、「罷免葉元之就是罷免傅崐萁」的口號渲染力降低。

葉元之「人和」問題的傳聞不斷，但同黨市議員曾煥嘉在投票前關鍵時刻幫葉舉辦三場大型說明會，動員地方組織力挺；方姓助理病故的「慣老闆」爭議一度斲傷葉的形象，但勞資爭議各說各話，未在選區轉化為挺罷情緒擴散；此外，葉在後期採取冷戰來降低罷免熱度，反罷看板也是在投票倒數階段才掛上，最終躲過罷免。

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