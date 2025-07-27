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    《罷免未通過》新北5罷團︰尊重 藍委︰盼朝野團結

    「七星齊心斷翔」領銜人陳正敬表示，未來仍會持續監督。（記者黃子暘攝）

    「七星齊心斷翔」領銜人陳正敬表示，未來仍會持續監督。（記者黃子暘攝）

    2025/07/27 05:30

    〔記者羅國嘉、黃子暘、陳奕劭、翁聿煌、俞肇福／新北報導〕新北市五件國民黨立委案罷免案全數不通過，公民團體雖難掩失落、難過，但都表示尊重選舉結果；五名藍委感謝民意支持，喊話朝野團結、攜手合作。

    推動罷免第一選區藍委洪孟楷的「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔表示，有些人心中感到挫敗、不甘，這不是一場失敗，大家只是行使公民權，既然國家的主人已做出決定，這份「共業」就一起承擔。

    發起罷免第七選區藍委葉元之的「板橋大刪元」領銜人史書華指出，尊重公民選擇，台灣在一次次公民運動中讓社會、民主進步，希望大家不要氣餒，「我們都還是勇敢的台灣人」；許多人藉由同意罷免告訴藍委，過去一年多的行為需要警惕、檢討、反省，勿為所欲為。

    「板橋大刪元」發言人莫莉說，投票結果證明罷團是公民團體，對抗國民黨百年大黨的大鯨魚，同意罷免的數字絕對有意義。

    推動罷免第八選區藍委張智倫、第九選區藍委林德福的「雙和罷團」領銜人朱約信（豬頭皮）、Mini說，不知道台灣明天政局會變成怎樣，感謝志工全力付出，願意承擔辱罵和勞累，公民力量永遠不會消失。

    推動罷免第十二選區藍委廖先翔的「七星齊心斷翔」領銜人陳正敬認為，投票結果就是一切，未來只要廖先翔在立法院表現不符選民期待，公民還是會義無反顧提出罷免。

    洪孟楷說，新民意出爐，代表人民無法接受大惡罷，台灣需要回歸民生，民主需要監督制衡的力量。葉元之回應，感謝板橋鄉親沒有被大惡罷打倒，公道自在人心。

    廖先翔表示，這次大罷免台灣社會都是輸家，朝野要共同團結努力。張智倫說，未來會修補對立的傷痕，呼籲總統賴清德傾聽人民聲音。林德福表示，藍委全壘打過關，代表百姓明智抉擇，希望國家安定。

    雙和罷團領銜人朱約信（右）和Mini向志工們表達感謝。（記者翁聿煌攝）

    雙和罷團領銜人朱約信（右）和Mini向志工們表達感謝。（記者翁聿煌攝）

    「板橋大刪元」領銜人史書華、發言人莫莉（左）籲別氣餒。（記者黃子暘攝）

    「板橋大刪元」領銜人史書華、發言人莫莉（左）籲別氣餒。（記者黃子暘攝）

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