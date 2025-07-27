新北罷免5藍委未通過 投票率55.3％

2025/07/27 05:30

維持6藍委、6綠委 蘇巧慧︰公民力量覺醒 促使國會逐漸正常

〔記者賴筱桐、羅國嘉、黃子暘／新北報導〕新北市五件國民黨立委罷免案開票結果出爐，包括第一選區洪孟楷、第七選區葉元之、第八選區張智倫、第九選區林德福、第十二選區廖先翔，五案全數不通過，全市有舉辦罷免投票的十六個行政區，平均投票率為五十五．三四％，新北市維持六席藍委、六席綠委的政治版圖。

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洪孟楷同意罷免九萬四八○八票、不同意罷免十二萬一五九二票；葉元之同意罷免六萬三三五七票、不同意罷免六萬六九一七票；張智倫同意罷免六萬七一三一票、不同意罷免九萬五三一九票；林德福同意罷免五萬一四八四票、不同意罷免八萬三八六二票；廖先翔同意罷免六萬九四四票、不同意罷免七萬八七九八票。

僅葉元之同意票數超過25％門檻

根據《公職人員選舉罷免法》，罷免案通過需符合兩項條件，包含「有效同意票數多於不同意票數」，以及「同意票數達選舉人總數的四分之一以上」。五名國民黨立委僅葉元之的同意罷免票超越門檻的五萬七七六一票，但因為不同意票仍大於同意票三五六○票，罷免結果否決。

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧表示，藍白毀憲亂政引發的公民運動，讓國民黨最近比較恢復正常，亂刪的預算解凍，國防增強的預算不敢擋，連過去不反共的立委也出來反共，這就是公民力量覺醒後帶來的壓力，促使國會逐漸正常。

蘇︰台灣的路從來不平順 8/23續加油

蘇巧慧強調，這些選區原本就是藍白的優勢區，發動罷免本來就不容易，大家都非常盡力，「但這不是結束，而是公民運動的起點」，八月廿三日第二波罷免案將持續加油。她說，「台灣的路，從來不平順」，一起努力攜手走過，才是在這塊土地上生存的人應該要做的事。

侯友宜︰從現在起放下仇恨對立

新北市長侯友宜昨晚偕同洪孟楷、葉元之、林德福、張智倫、廖先翔、羅明才等六名藍委召開記者會。侯友宜表示，執政黨要正視這次選舉結果，「這是最新的民意充分的展現」，展現人民對政府不信任，展現民眾拒絕國家繼續內耗，人民不需要更多對立、衝突，而是需要休養生息，為民生經濟努力，希望從現在開始放下仇恨、對立，「六名立委一位都不能少」。

藍營︰盼一般性補助款盡快撥下

國民黨新北市議會黨團書記長王威元說，大罷免鬧劇落幕，希望總統賴清德浪子回頭，趕緊將一般性補助款撥給地方政府，並公布新版財政收支劃分法，讓地方把握時間力拚建設。

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