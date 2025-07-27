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    首頁　>　政治

    花蓮選務人員拿選民印章蓋A4紙 選委會：送檢方調查

    2025/07/27 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮第十一屆立委傅崐萁罷免案昨投票，壽豐鄉豐山村活動中心投票所有選民目睹「選務人員拿選民的印章蓋在名冊後，竟再把印章拿去蓋旁邊A4紙」，對此花蓮縣選委會表示，目前了解為該選務人員個人行為，下午一點半已請投票所撤換該投開票所管理員，由於涉有個資法等刑責，目前已保全相關證據，將送花蓮地檢署調查。

    選務人員的離譜行徑讓投票的民眾傻眼，據了解，選民當場要求選務人員應該現場銷毀這些蓋滿印章的A4紙，選務人員卻回覆「已經由選務中心收走進行後續處理」，投完票後村民擔心個資被收集，質疑「這是要用來清算人民的嗎」，在豐山村民的LINE群組反映，並向立委陳培瑜檢舉，消息才流出。

    花蓮縣選委會回應，該名人員是擔任豐山村活動中心投開票所的管理員，目前除派員將這些蓋印章的紙張帶回選委會保管證據，並請投票所將該名管理員在下午一點多解除職務，換由其他候補選監人員擔任管理員。

    選委會表示，初步調查該名人員自稱是「為了統計使用」，但已涉及不當收集個人資料，至於有無違反選罷法、或是妨害秘密投票，選委會已派人將所有證據資料收集帶回，將送花蓮地檢署調查。

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