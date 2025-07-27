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    罷傅崐萁領銜人︰遺憾但微光不會熄滅

    支持者給罷團領銜人李美玲一個擁抱，感謝罷團的努力。（記者花孟璟攝）

    支持者給罷團領銜人李美玲一個擁抱，感謝罷團的努力。（記者花孟璟攝）

    2025/07/27 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕立委傅崐萁罷免案昨投票結果功敗垂成，罷傅連署領銜人李美玲、副領銜人潘文欽及發言人Ｗ在總部向支持者鞠躬：「感謝四萬八千多位花蓮人投票，我們達門檻了。」李美玲說，無法否認遺憾及失望，這是一場小蝦米對抗大鯨魚的光榮戰役，花蓮人已創造奇蹟，罷團雖敗猶榮，「不放棄就有希望，微光不會熄滅，還要繼續在花蓮努力貢獻」！

    李美玲︰公民覺醒 創造花蓮奇蹟

    罷免傅崐萁昨天傍晚開票後，花蓮罷傅總部微光花蓮志工們瀰漫低迷氣氛，晚間許多支持者湧入總部，還有媽媽抱著孩子前來，在總部內默默流淚，甚至有阿姨騎機車安全帽都來不及脫，就衝到總部內崩潰地說「童子賢都來幫我們了，為什麼仍不能翻轉」，志工只能不斷安慰。

    「花蓮人都知道，反對罷免方在花蓮根深蒂固、盤據廿幾年。」李美玲說，花蓮長期以來，政治文化都被少數人壟斷話語權，公共資源分配不均，問政品質無法問責，對於結果雖然很遺憾，仍感謝全台灣每一位與花蓮同行的朋友，花蓮人沒有輸，強調「微光不會熄滅，還要繼續加油」。

    她說，志工群都是花蓮的平凡公民，從提議連署到連署、投票，從冷漠到響應，交出了三萬兩千多份罷免連署書，在短短幾個月內，讓罷傅這個「不可能的任務」成為全台灣最受矚目的行動，讓台灣人看見來自花蓮的奇蹟。

    李美玲強調，罷團尊重花蓮多數人的決定，但她要呼籲傅先生，務必尊重、聆聽罷免方背後的公民聲音，花蓮不能只存在一種聲音，希望他開啟與公民對話的機制，不容許打壓民意的事情繼續發生。

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