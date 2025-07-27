新竹未催出基本盤 綠營雙罷皆失利

新竹雙罷失敗，新竹雙罷總部發言人林志潔認為，罷免行動是護國戰爭的第一步，守護民主的開始。（記者洪美秀攝）

2025/07/27 05:30

記者洪美秀／特稿

新竹市雙罷免三階投票結果揭曉，涉貪停職的市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐在藍白合運用行政資源與黨部組織雙重動員助攻下，投票率衝高到近六成，等同縣市長選舉模式，不同意票數大幅領先同意票，高虹安與鄭正鈐成功躲過罷免命運，綠營與罷團無法雙罷成功，士氣嚴重受創。

躲過罷免的高虹安與鄭正鈐展現大贏高昂氣勢，痛批由民進黨及柯建銘發起的大罷免造成全民反感，更凸顯大罷免的不正當性。

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新竹雙罷未成功，鄭正鈐成功躲過危機，除因藍白合有小草助攻，藍軍最後由議長許修睿與立法院長韓國瑜和藍營縣市長輪流站台助攻，加上黨部組織強力動員下催出高投票率，藍軍歸隊讓鄭正鈐吃下定心丸，雖其個人有不少爭議，鄭正鈐如今儼然已成為竹市藍軍共主，問鼎明年市長寶座更勢在必得。

不過，高虹安仍須面對自己涉貪與誣告官司，無法復職，新竹市政到明年縣市長選舉前，恐怕依然是代理市長看守的狀態。而且罷免時藍白雖表面合作，鄭正鈐及高虹安到底由誰代表藍白參與明年的市長選舉，各懷鬼胎不合情形恐逐一浮出檯面，藍白終須對戰，雙罷免的合作能否化為明年再次合作的基礎，有待觀察。

至於民進黨與公民團體面對竹市藍白大於綠的選民結構，民進黨從二○二二年市長選舉到二○二四年立委選舉，到此次大罷免第三度挫敗，綠營並未催出三成五基本盤，顯示中間選民對民進黨號召大罷免的行動並不認同，市民對大罷免造成的社會動盪及政黨對立和族群撕裂很反感，恐讓綠營在竹市的版圖更顯艱困。

柯建銘影響力漸失 竹市綠營民代警鐘

而發起大罷免的立院總召柯建銘在家鄉雙罷失敗，代表柯建銘除在竹市漸失去影響力，更是對綠營民代的警鐘，此次大罷免突顯市民已厭惡政黨長期惡鬥，更激出對柯建銘的仇恨值。面對明年的市長及市議員選舉，綠營應從失敗出發，思考如何貼近民意，利用一年的時間重整內部；面對明年藍白極可能分裂，綠營是否已培養黨內人才面對藍白合的挑戰？檢討罷免失敗原因與安撫支持者的信心，應遠比找戰犯來得重要。

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