差距全國最少 新北葉元之驚險過關

新北市五位國民黨立委的罷免案，最終都以失敗落幕，連原本各界評估最危險的葉元之，最後也有驚無險過關。（記者陳逸寬攝）

2025/07/27 05:30

記者賴筱桐／特稿

新北市五位國民黨立委的罷免案，最終都以失敗落幕，連原本各界評估最危險的葉元之，最後也有驚無險過關。分析原因，許多民眾對於政治惡鬥的報復式大罷免有些反感，罷團闡述的罷免理由也不夠充分，綠營訴求的亡國感無法發揮效果；值得觀察的是，各罷免區的同意票仍代表民意對國會議員的不滿聲音，是公民持續監督的力量。

罷免投票前，第七選區的葉元之被認為仇恨值高、缺乏穩固的基層組織，被列入「最危險清單」，公民團體及民進黨猛攻他的爭議言行，包括審查機密預算時開直播、方姓前助理遺孀指控「慣老闆」，以及常上政論節目賺通告費等，加深選民對他的負面印象；葉起初針對攻擊冷處理，後期隨著罷免熱度升溫，他才親上火線澄清，最後關頭積極掃街、站路口宣講，成功催出不同意票。

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雖然葉元之以小贏三五六○票驚險過關，但同意與不同意票的差距是全國最少，六萬三三五七張的同意罷免票也跨過「罷免雙門檻」其中之一的「該選區選民人數廿五％」（五萬七七六一票），罷團功虧一簣，但已給葉元之當頭棒喝。

民眾反感報復式罷免 綠營訴求亡國感未奏效

洪孟楷去年拿下全國立委最高票十五萬餘票當選，這次同意票數未達到罷免門檻的十萬餘票，顯示民眾認同他在國會和地方的表現；張智倫、林德福選區位於中、永和的深藍鐵票區，基本盤難以撼動；廖先翔雖曾脫口「汐止買不到鹹酥雞」等爭議言論，但罷團攻擊的議題並未擴大發酵。

民眾才剛歷經去年大選的洗禮，如今立委僅上任一年多，對於大罷免耗費社會成本和行政資源，不少人冷眼旁觀，大罷免在名義上雖由公民團體提出，但綠營介入甚深，在藍營及中間選民的眼裡，反而質疑民進黨選輸就翻桌，正當性不足。

再者，民進黨拉高層次、訴求亡國感，彷彿同意罷免才是「愛台灣」，事實證明多數的選民並不買單，民眾對立法院的政治攻防及藍綠鬥爭無感，而是更關注民生經濟議題，罷團和綠營的選戰策略與民心相悖，最終功虧一簣。

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