傅低調博同情＋普發現金牌奏效 罷傅功虧一簣 仍喚起花蓮縣民覺醒

罷團微光花蓮志工們一起手搭手，喊著微光加油，希望繼續在花蓮努力，讓微光繼續發光。（記者花孟璟攝）

2025/07/27 05:30

記者游太郎／特稿

從罷免第一階段開始，花蓮立委傅崐萁就被罷團視為大罷免的頭號目標，仇恨值也名列前茅，罷團雖卯足全力催票，但仍功虧一簣，支持者為此惋惜不已。

罷團從第一階段就不斷製造議題，批評傅崐萁「一直在舔共」發酵，掀起了全國討厭傅的風潮，也喚起花蓮縣民對傅的反感情緒，當全台掀起立委大罷免潮後，傅更被視為指標性人物，許多罷團紛紛喊出「罷免某某某，就是罷免傅崐萁」，不但衝高了連署書份數，也激起了花蓮民眾站出來反傅的聲浪。

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傅舔共發酵 掀起全國厭傅風潮

傅崐萁的全國性仇恨值高，源於在野陣營去年在立院推動「國會擴權」等法案，再到今年初中央政府總預算刪減等諸多爭議事件，身為最大在野黨團總召的傅崐萁成為焦點，加上曾多次前往中國，與政協主席王滬寧等官員會面，引起全國民眾強烈反感，不少花蓮民眾提到傅崐萁深感「臉上無光」，支持罷免比例也逐漸攀高，一度讓罷團認為罷傅情勢大有可為。

相對於罷團營造反傅、罷傅的聲量，傅崐萁幾乎是一路挨打，他開始收起了以往的霸氣，對罷團刻意低調因應，幾乎是罵不還口，在花蓮各鄉鎮市尋求支持時，刻意擺出被罷凌、弱勢的姿態，藉此博取支持與同情，此舉也確實成功止血，讓選民轉向力挺；他從頭到尾不斷強調爭取花蓮對外的交通建設，對久經地震、颱風侵襲之苦的花蓮民眾而言，成功地觸動脆弱的受創心靈，還大談為花蓮爭取一六一億元統籌分配款，加上每人普發一萬元等誘因，對收入相對偏低的花蓮民眾而言，確實達到收買人心的效果。

和本屆的立委選舉相較，代表民進黨參選的縣議員張美慧，得票數為五萬一七三二票、得票率四○．四五％，這次罷免票數為四萬八九六九票、得票率為四二．八五％，不但跨過了罷免所需的四萬七八四二票的門檻，且就得票率而言，還較立委選舉時成長，可說是雖敗猶榮；而傅崐萁則從六萬八七八六票減少為六萬五三○○票，得票率則由五三．七八％，微幅成長為五七．一五％，算是穩住了基本盤，持續保住了他在花蓮的影響力。

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