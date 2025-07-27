《挺過考驗》議員母基層實力護持 廖偉翔站穩腳步

2025/07/27 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕年僅三十五歲的台中市第四選區（西南屯）國民黨立委廖偉翔，在罷免過程中遭到罷團及綠營基層緊咬，但他挾母親黃馨慧多年議員資歷基層實力，再加上市長盧秀燕及民眾黨主席黃國昌藍白合的宣示，激起藍營支持者危機意識，最終重演本屆立委選舉驚險過關模式，挺過罷免考驗。

西南屯藍綠版圖消長 趨勢確定

廖偉翔身為盧秀燕子弟兵，此次罷免案以十萬六五三四票「不同意」票數，得票率超過五十五．九七％，比去年首次參選立委挑戰民進黨廿六年議員及立委資歷老將張廖萬堅，得票率五○．○二％還高，相對同意罷免方連百分之二十五的門檻都未過，不但自己站穩腳步，也確定西南屯藍綠版圖消長趨勢。

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罷免攻防戰從去年五月展開，廖偉翔在立法院擴權法案的議事過程中，遭罷團列為主攻對象，罷團和轄區議員何文海、陳淑華、林祈烽及前議員張耀中都在第一時間加入連署，之後三階投票強大的宣傳力道，都讓反罷方壓力頗大。

廖偉翔的基層在二階過關後開始反撲，各區座談會再加上動員里長協助，尤其是盧秀燕直接撩下去，讓罷免方嚐到苦頭，最終難挽局勢轉變，不但無法達到罷免門檻，不同票還大贏同意票二萬二千多票，也讓初登立委即逢罷免的廖偉翔，腳步站得更穩。

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