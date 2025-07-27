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    首頁　>　政治

    《挺過考驗》罷團緊咬爭議行徑 羅廷瑋冷處理化解

    2025/07/27 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市首梯三立委罷免案被視為一級戰區，國民黨有最強「母雞」、台中市長盧秀燕在選前請假全力陪掃街，民眾黨主席黃國昌力挺，激出藍營支持者「危機意識」，讓本屆立委選舉拿下五十二．一二％得票的羅廷瑋，在罷免案中再獲支持者相挺，以八萬六四二二票不同意罷免，高於同意票七萬餘票的結果，罷免案未過。

    同意票雖過門檻 但低於不同意票

    羅廷瑋罷免案昨投票結束，中六區投票率五十八．一四％，同意罷免票超過廿五％門檻，達七萬四○一二票，但不同意票更多、八萬六四二二票。

    羅廷瑋以政治新秀之姿前進立法院，積極表現，曝光度高，被藍營支持者肯定，罷免過程中，中六罷團緊咬他前進立法院後的爭議行徑，希望提高「仇恨值」拉他下馬，但羅廷瑋刻意冷處理化解。

    此外，台中市首梯三區市區立委罷免戰被視為一級戰區，國民黨排出「總統大選級」規格防守，黨內大咖總動員輔選，市長盧秀燕被視為有意挑戰黨主席甚至二○二八總統大選，傾全力輔選，再攜手民眾黨主席黃國昌推「藍白合」，激出小草將綠營持續關押前主席柯文哲的不滿，用選票向民進黨表達抗議。

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