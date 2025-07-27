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    首頁　>　政治

    《挺過考驗》多逾3萬票 黃健豪守住盧秀燕本命區

    2025/07/27 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第五選區國民黨立委黃健豪罷免案，不同意票十一萬九三八一票，比同意票八萬九○七三票多了三萬餘票，投票率五十五．九五％，罷免不通過，不但守住盧秀燕北屯、北區的本命區，也讓立委的根基更穩固。

    訴求基本盤再加藍白合 策略奏效

    台中北區及北屯選民結構一向是藍大於綠，罷免過程中，罷免方一度聲勢浩大，但在大環境反罷風潮下，加上盧秀燕全力回防助選子弟兵、訴求基本盤，以及藍白合策略再次奏效，罷免結果呈現，原綠營支持者未全力出動，中間選民也對民進黨執政有疑慮或反感。

    北屯、北區為藍營傳統票倉，盧秀燕擔任立委二十多年經營，除了上屆由民進黨立委莊競程選勝，其他皆由國民黨籍擔任立委，本屆二○二四年中五選區立委選舉，黃健豪破五成得票率、十三萬四七○六票，贏過莊競程十萬七三五七票，以二萬七三四九票之差獲勝，這次中五選區罷免門檻九萬八○六票，不同意與同意票差距拉大至三萬多票。

    罷免是負向型的投票，罷免聲勢逐漸加溫，形成討厭國民黨、與討厭民進黨的對決，這次中五選區罷免過程雙方緊咬，盧秀燕、黃健豪喊出選情告急，盧選前三天還向市府請假、全力輔選，但投票率是關鍵，最後，中間選民、年輕選民未出現支持罷免結果，也是民進黨執政的警鐘。

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