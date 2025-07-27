台中3選區8/23投票 罷團今起街頭大站

台中罷團志工見坐地撫面哭泣。（記者歐素美攝）

2025/07/27 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕大罷免昨投票結果不如預期，將於八月廿三日投票的台中市第二、三、八選區罷團皆表示，不會放棄，擦乾眼淚後，依舊要把握最後七席翻轉機會。中二選區罷團並將於廿七日起展開街頭大「站」，盼望所有希望改變的中二選民能堅定在八月廿三日投下同意罷免。

「中二解顏」罷團發言人小彥表示，這段時間公民所凝聚的力量，已從最初的一小群人，擴展成一個團隊，最終匯聚成超過一百廿萬份連署書。對於第一波投票結果必須勇敢接受，因為這就是民主的真實樣貌。一旦選擇退縮，這些不適任立委的野心就會更加龐大；一旦放棄關心政治，將和香港走向同樣的命運。

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解顏團隊於社群呼籲，唯有願意繼續相信，才能有更好的明天，團隊將於今天開始站路口，推廣三階投票。

「中三拒瓔」罷團發言人Connie指出，投票結果讓人非常遺憾，但也尊重每位公民的選擇，也了解到所對抗的是多巨大的資源和力量，相信只有扛起這挫敗的感覺，才能更激勵大家往前行。

中八罷團領銜人廖芝晏說，被提罷免藍委選區本來就是藍營優勢，罷免本來就是非常困難的事情，國民黨選擇用動員比賽與公民站在對立面，持續用欺騙的方式對民眾說謊，不管如何，這場艱難的戰役都要堅持走到最後一刻，七二六縱然輸了，但台灣的民主一定可以更加穩固。

開票過程同意票不如預期，台中罷團志工士氣低迷。（記者陳建志攝）

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