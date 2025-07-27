台中3罷免案未過 綠尊重人民 藍籲顧民生

台中市國民黨立委黃健豪（前左二）、廖偉翔（前中）、羅廷瑋（前右二）在罷免案未過後，在市黨部向選民致意，高呼「台灣加油」。（記者廖耀東攝）

2025/07/27 05:30

3罷團感謝公民為台灣民主寫下新頁 台灣人不會氣餒、不會被打敗

〔記者蘇孟娟、張瑞楨、黃旭磊、蔡淑媛、蘇金鳳、張軒哲、歐素美、陳建志／台中報導〕台中市第四、五、六選區國民黨立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋罷免案，投票率均分別超過五成五，投票結果均是不同意罷免票高於同意票，三罷免案未通過；其中，罷免羅廷瑋的中六區五成八投票率最高，同意罷免票數是三區唯一通過罷免門檻，但因不同意罷免票數高出同意票一萬餘票，仍功敗垂成。

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罷免未過 3藍委：包容不同聲音

廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋三人化解罷免危機後強調，包容不同意見與聲音，希望放下仇恨；民進黨台中市黨部主委許木桂與市議會黨團總召王立任表示，尊重人民；國民黨台中市黨部主委顏文正及議會黨團書記長李中，呼籲中央顧民生，不要再搞政治。

發起罷免的中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」與中六「敲羅行動」，在開票結束後傷心失望，敲羅行動發言人EVA與廢翔行動發言人高凡璽表示，感謝志工與民眾為台灣民主寫下新頁，台灣人不會氣餒、不會被打敗，相信有一天民主會開花結果。

盧秀燕喊話 修復感情、拚經濟

台中市長盧秀燕發表聲明指出，人民勇敢投票做出選擇，從政者必須恪守民意，尊重人民的選擇，她也喊話，努力消除仇恨、修復感情，以民為念，輕政治、重民生、拚經濟，讓國家穩健前進。

台中市選委會公佈台中市三名藍委罷免案投票結果，廖偉翔案投票率五十六．六六％，同意八萬三八一二票，不同意十萬六五三四票；黃健豪案投票率五十五．九五％，同意八萬八九一四票，不同意十一萬九五四○票，同意票數均未達門檻，且不同意票數高於同意票數，罷免不通過；羅廷瑋案投票率五十八．一四％，同意七萬四○一二票，不同意八萬六四二二票，同意票數雖超過門檻，但不同意票數高於同意票數，罷免不通過。

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