挫賓總部：接受人民投票結果

台東挫賓領銜人洪銓政（左）與副領銜人陳家彬昨天傍晚宣布挫賓失敗。（記者黃明堂攝）

2025/07/27 05:30

〔記者劉人瑋、黃明堂／台東報導〕台東挫賓總部領銜人洪銓政坦承罷免黃建賓失敗，他說民主就是要接受人民投票結果，尊重人民意願，但也提醒民眾要承受後果。黃建賓感謝所有的支持者相信自己，感謝縣長、議長支持，以及民眾黨的協助。

台東挫賓總部原本對罷免有信心，但從下午四點開始計票，第一筆傳入的數字就是同意票輸，且一路落後，差距愈來愈大，傍晚五點半即未計票，領銜人洪銓政會同副領銜人陳家彬宣布失敗。

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洪銓政說，這是人民的意願，他必須接受，但更憂心藍白陣營否決大法官提名，癱瘓憲法法庭，國家行政權也被剝奪的相當嚴重，將來台灣要面臨什麼結果，人民都得承受。這次的不同意票比黃建賓當選立委的票數多很多，顯示藍綠板塊的轉移確實受到謠言的影響，但他相信政府可以突破逆境，再轉回來。

黃建賓表示，同意票門檻沒過、不同意票遙遙領先，這代表台東人的意志不被特定政黨操作，無論這次罷免的選擇是什麼，所有人都是台東的孩子、同一陣線的人。

黃建賓表示，與傅崐萁都在彼此領域努力，會再多修更多福國利民的法案。

挫賓總部開票過程氣氛低迷。（記者黃明堂攝）

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