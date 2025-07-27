為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    挫賓總部：接受人民投票結果

    台東挫賓領銜人洪銓政（左）與副領銜人陳家彬昨天傍晚宣布挫賓失敗。（記者黃明堂攝）

    台東挫賓領銜人洪銓政（左）與副領銜人陳家彬昨天傍晚宣布挫賓失敗。（記者黃明堂攝）

    2025/07/27 05:30

    〔記者劉人瑋、黃明堂／台東報導〕台東挫賓總部領銜人洪銓政坦承罷免黃建賓失敗，他說民主就是要接受人民投票結果，尊重人民意願，但也提醒民眾要承受後果。黃建賓感謝所有的支持者相信自己，感謝縣長、議長支持，以及民眾黨的協助。

    台東挫賓總部原本對罷免有信心，但從下午四點開始計票，第一筆傳入的數字就是同意票輸，且一路落後，差距愈來愈大，傍晚五點半即未計票，領銜人洪銓政會同副領銜人陳家彬宣布失敗。

    洪銓政說，這是人民的意願，他必須接受，但更憂心藍白陣營否決大法官提名，癱瘓憲法法庭，國家行政權也被剝奪的相當嚴重，將來台灣要面臨什麼結果，人民都得承受。這次的不同意票比黃建賓當選立委的票數多很多，顯示藍綠板塊的轉移確實受到謠言的影響，但他相信政府可以突破逆境，再轉回來。

    黃建賓表示，同意票門檻沒過、不同意票遙遙領先，這代表台東人的意志不被特定政黨操作，無論這次罷免的選擇是什麼，所有人都是台東的孩子、同一陣線的人。

    黃建賓表示，與傅崐萁都在彼此領域努力，會再多修更多福國利民的法案。

    挫賓總部開票過程氣氛低迷。（記者黃明堂攝）

    挫賓總部開票過程氣氛低迷。（記者黃明堂攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播