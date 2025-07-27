普發1萬奏效 台東罷免黃建賓失敗

台東縣立委黃建賓，致詞時感謝各單位人馬支持。（記者劉人瑋攝）

2025/07/27 05:30

散布美對台關稅32％傳聞 加上火車票漲價 都影響投票意願

記者黃明堂／特稿

台東縣罷免國黨立委黃建賓，以不同意三萬四千八百八十九票對同意兩萬一千一百廿三票的壓倒性差距，宣告失敗，除了台東基本盤藍大於綠，藍營選前通過普發現金一萬元，及散布美國對台關稅卅二％，影響了選民投票意願，火車票漲價影響回鄉投票意願也是不利因素，導致功敗垂成。

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基本盤藍大於綠 撼動不易

罷免黃建賓只要有效同意票兩萬八千三百四十七票，且大於不同意票數，就能罷免通過，是全國大罷免各選區中同意需求人數最少的，看似簡單，但挑戰度十足。本屆台東立委選舉，投票率近六成八，民進黨提名的賴坤成，與原民進黨籍劉櫂豪以無黨籍參選，導致國民黨黃建賓在綠營分裂態勢下，以兩萬五千七百七十八票的低得票數即當選。挫賓人士投票前疾呼，賴、劉兩人得票數逾四萬一千票，只要團結，就可超越同意票的門檻，不過，事與願違。

罷團喊罷傅就是罷黃 老人家無感

黃建賓當立委一年多，知名度不高，且當選得票數低，支持度相對低，一直被評估是全國大罷免選區中最有可能被罷掉的一個，但從另一個角度來看，黃建賓仇恨值也不高，所以，挫賓團隊從連署階段再到三階催票，並未主打他個人，而是將仇恨值高的傅崐萁加其身，喊出「罷免黃建賓就是罷免傅崐萁」，對於很多鄉下老人家來說，不認識傅崐萁，也不知黃建賓，難以產生出門投同意票的動力，經由藍營具優勢的基層組織動員，輕易就被拜託投下不同意票。

這次罷免行動有很大的力道是訴求中間選民及青年支持，挫賓志工有不少人是無特定藍綠傾向的，基於捍衛台灣主權而站出來，罷免期間適逢暑假，本有利於青年學子返鄉意願，不過，罷免期間火車票大幅調漲，北東來回逼近兩千元，影響了遊子回鄉意願。台東罷免行動原本就缺乏大咖前來號召，投票前半個月安排的造勢，又幾乎都被惡劣天氣攪局，有損氣勢。

從全國性的氛圍來看，藍白兩黨在選前聯手通過普發現金一萬元的法案，再釋放若罷免成功將被執政黨翻案，人民領不到錢，令不少人看上這筆錢產生反罷想法，選前傳出美國對台關稅將設定在卅二％，也衝擊了人民對政府信心，因此投下不同意票。

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