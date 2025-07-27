美議員籲魯比歐 賴過境時進行會面

3位美國共和黨眾議員致函國務卿魯比歐，盼魯比歐在賴清德總統過境美國時，與賴進行會面。（路透檔案照）

2025/07/27 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕總統賴清德規劃八月上旬出訪中南美洲友邦，期間計畫過境美國紐約和達拉斯。「美國之音」（VOA）報導，三位美共和黨籍眾議員致函國務卿魯比歐，敦促他或其他川普政府高層官員考慮在賴清德過境時與他進行私人會面。

盼國務院取消台灣官員訪美時相關行程限制

共和黨眾議員蒂芬尼（Tom Tiffany）、史密斯（Chris Smith）與奧格斯（Andy Ogles）在信中寫道，得知賴清德即將於總統川普第二任期上任後首次到訪美國，令他們感到欣喜，「我們盼望您或其他內閣層級官員，會考慮在賴清德此次重要的短暫到訪期間進行私人會晤」。

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三人表示，與賴清德的高層級會議也會凸顯美方對美台友宜的重視，有助台灣鞏固區域內仍存續著的外交關係，並向北京傳達明確訊息，其難以容忍的外交政策干預既不受歡迎也不被接受。

信中指出，川普第一任期間，國務院撤銷數項與台灣官方互動的自設官僚障礙，拜登政府任內則重新實施此類指導方針，過度管控台灣官員的訪美行程，限制與媒體的互動或公眾活動的參與，「我們希望您不會在賴總統即將到來的訪問期間再次施行這類限制」。

美國二○一八年通過「台灣旅行法」，促進台美官方高層級交流，時任佛羅里達州參議員的魯比歐也是法案推動者之一。

信末寫道，台灣已成為充滿活力的多黨派民主政體，共產中國則變得更加壓迫、好鬥且危險。然而，美國的政策架構卻沒有與時俱進，仍是一九七○年代的過時產物，「一場與賴總統的私人會議能清楚表達，這樣的時代終於落幕」。

對此，美國務院回應美國之音，表示按例不對國會通信發表評論。

巴拉圭總統貝尼亞十四日透露，正密切籌備迎接賴清德三十天內到訪；美國國務院表示，台灣總統等高層官員過境美國符合以往慣例，亦完全符合一貫政策，當局處理台灣總統過境的原則為「安全、舒適、便利與尊嚴」。

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