823第二波罷免 罷團︰繼續努力

支持罷免的民眾手持「我愛我那小小多山的國家」布條，對選舉結果並不氣餒。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/27 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免投票昨日以失敗告終，反共護台志工聯盟昨在立法院外舉辦開票之夜，聯電創辦人曹興誠喊話，「這次以三十一比○的成績推進到二階，已經創造了令人震驚的奇蹟。」第二波罷免投票的罷團成員也上台喊話，「我們還要努力、走完八月廿三日七個罷免區域！」

曹興誠︰已向藍白立委送出訊號 絕不同意多數暴力粗糙立法

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曹興誠指出，這次罷免，結果不如預期，一個主要原因，是中共對台灣長期滲透、統戰、分化的程度，遠大於大家的想像；另一個原因，是志工在藍大於綠的選區攻堅，所以當投票率高的情況下，力量拚不過藍營基本盤的動員。

曹表示，「我們這次將罷免以三十一比○的成績推進到二階，已經創造了令所有人震驚的奇蹟。」值得欣慰的是，志工們在整個過程中，嚴格守法、守序，平和、理性，一直散發著愛國愛鄉的正面能量，給台灣社會帶來了溫暖和力量；相反的，對手用盡了仇恨動員的手法，對罷團誹謗、造謠、侮辱、威脅，甚至施加暴力和誣告，令人遺憾。

曹興誠強調，這次罷免雖未成功，但已經向藍白立委送出了強烈的訊號，我們絕不同意他們以毀滅程序正義的方式，以多數暴力通過粗糙的法律。這樣台灣的法治會被迅速摧毀，國家很快會陷入混亂。

賴中強喊話 堅持不放棄

經民連智庫召集人賴中強指出，二○一四至二○一五年的割闌尾運動總共有六位國民黨立委被提議罷免，真正進入第三階段罷免投票的只有蔡正元一人，其投票結果未通過罷免。儘管當時勝率是○比六，仍重創了這些藍委的地方基礎，因此二○一六年立委選舉，這六個選區中除了台北港湖區由同黨李彥秀接手蔡正元，其他五個選區均由藍轉綠。

「各位一定要堅持不要放棄！」賴中強表示，罷免運動要繼續監督立委、監督國會；最後請大家給自己放個假，向家人親友表達感謝。

沈伯洋︰努力將會有成果

民進黨立委沈伯洋也提及，大罷免要對抗的是做錯事的立委，而非投下不同意票的人，台灣人彼此的對抗、分裂升高正是共產黨想要的結果，這份努力會繼續累積下去，或許到明年、後年才會展現出來，這都是多虧各位的努力。

主持人嘉義市議員顏翎熹喊話，這場罷免不是要證明誰是對的，而是要證明民主、主權在民，當下一次台灣需要我們的時候，也一定要站出來，下次再見。

反共護台志工聯盟昨在立法院外舉辦開票之夜，罷團成員上台喊話「還要努力、走完8月23日7個罷免區域！」（記者叢昌瑾攝）

0726首波罷免投票結果

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