首波大罷免失敗》藍委要求賴清德辭黨魁 卓榮泰下台 柯建銘辭立委

國民黨立委吳宗憲表示，大罷免失敗，賴清德總統應該辭去民進黨主席，回去當全民總統；行政院長卓榮泰也應該為造謠預算下台，以及當初喊出大罷免的民進黨團總召柯建銘也應辭立委。（資料照）

2025/07/27 05:30

〔記者劉宛琳、林欣漢、方瑋立、林哲遠／台北報導〕廿四位藍委罷免案全數不通過。國民黨立委吳宗憲表示，大罷免失敗，賴清德總統應該辭去民進黨主席，回去當全民總統；行政院長卓榮泰也應該為造謠預算下台，以及當初喊出大罷免的民進黨團總召柯建銘也應辭立委，「請三位政治人物為大罷免大失敗負責」。

國民黨立委翁曉玲也直言，賴總統應該向全體國人道歉，卓榮泰也要率領內閣下台，這次不同意罷免的另一個意涵，是對賴總統就職滿一年的施政投下不信任票，因此卓揆應該知所進退，不要戀棧。

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黃國昌籲卓內閣下台 全面改組

民眾黨主席黃國昌昨晚同樣呼籲賴總統道歉，卓內閣解散下台。他說，發動大惡罷、製造仇恨的賴清德應出面向人民道歉，也要求過去違反行政中立、濫用行政資源助攻大惡罷的卓榮泰內閣，立刻解散下台、全面改組。在罷免中扮演關鍵角色的柯建銘，也應知所進退，別再禍亂國會、癱瘓議事，繼續傷害台灣。

民眾黨立委張啓楷也認為，為製造社會對立、南部風災救災不力，卓榮泰應請辭下台。賴總統應辭民進黨黨主席、柯建銘辭立法院黨團總召。民眾黨立委林憶君則說，卓榮泰應該為目前混亂的政局與施政失能負起政治責任，主動請辭以示負責。

前中廣董事長趙少康則稱大罷免大失敗是一面照妖鏡，照出最不堪的三人：賴清德、柯建銘，還有罷免徐巧芯的領銜人曹興誠。

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