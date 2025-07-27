黨主席改選倒數 傳朱立倫自認完成階段性任務

七二六罷免投票國民黨取得完勝，近朱人士放話，黨主席朱立倫自認已經完成階段性任務，交棒想法沒有改變。圖為朱立倫昨晚與黨公職鞠躬感謝選民支持。（記者張嘉明攝）

2025/07/27 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕七二六罷免投票結果昨揭曉，站在反罷一方的國民黨取得完勝，昨日下午猶在開票之際，黨內就傳出黨中央預定依照最初規劃，可望於三十日啟動黨主席改選期程，還有近朱人士放話，黨主席朱立倫自認已經完成階段性任務，交棒想法沒有改變。

近朱人士：朱交棒想法沒有改變

據了解，朱立倫早於一週多前就在內部一場高層會議宣布，不論大罷免結果如何，他都會交棒，而且相關訊息已傳達給台北市長蔣萬安，以及傳聞將參選黨主席的台中市長盧秀燕；至於蔣被告知的原因，外傳是盧未來入主中央黨部後，可能安排蔣擔任國民黨副主席一職。

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被藍營視為角逐二○二八年總統潛在人選，且已獲得前立法院長王金平、前台中市長胡志強等黨內大老及多數藍營縣市首長支持，被認為最具爭奪黨魁實力的盧秀燕，自從大罷免白熱化後，早已從原本鴨子划水之姿，轉而站上第一線，於全台各地輔選。

不過，黨內也有一說，盧秀燕考慮不親自「下場」，有意另覓「代理人」競逐黨主席選舉，一方面避免往返台中、台北的不便，被外界質疑影響市政，也能避開二○二六選舉勝敗的變數，以利韜光養晦，直登二○二八大位。

因此，黨內也有人認為，如果盧秀燕等可能有意角逐總統大位者，最後都未表態投入黨主席選舉，朱立倫仍有可能繼續扛責，競選連任。

不過，黨內人士指出，對朱立倫來說，這次的反惡罷，就是自己黨主席任內的最終任務，對於外界揣測如果藍營安然度過這次大罷免，朱可望角逐連任，這種揣測可以休矣。

有關黨主席選舉期程，據指出，組發會預定於三十日中常會提報黨主席選舉辦法與選舉時程規劃案，預定九月投票，十月召開全代會交接。

據聞，國民黨主席選舉可望於三十日中常會通過後隨即公告，八月十八日、十九日受理候選人登記，九月二十七日舉行投票，至於配合新任黨主席就職而召開的全代會，可能落在十月二十五日或二十六日。

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