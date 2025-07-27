新聞分析》朱立倫要交棒了嗎

國民黨主席朱立倫昨日傳出確定交棒，不再爭取連任黨魁，若此聞確屬板上釘釘，首波大罷免投票結果，也算賦予自詡「總教練」的朱立倫以完勝之姿，拿下漂亮的收官之戰。（記者張嘉明攝）

2025/07/27 05:30

記者施曉光／特稿

國民黨主席朱立倫昨日傳出確定交棒，不再爭取連任黨魁，若此聞確屬板上釘釘，首波大罷免投票結果，也算賦予自詡「總教練」的朱立倫以完勝之姿，拿下漂亮的收官之戰，並為八月二十三日藍營迎戰第二梯次罷免投票贏得先機。

經過這次「期中選舉」考驗，國民黨從原本三十一比零的奄奄一息，頓時逆轉成零比二十四的空前勝利，如果八月第二波罷免投票結果再複製昨日結果，未來藍、白兩黨在立法院的氣燄，必定更加盛勢凌人，對於賴政府未來只剩不到三年的施政，構成嚴峻挑戰。

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原本單一對象投票的罷免就很難捉對廝殺，只能靠仇恨動員，對國民黨而言，要動員仇恨的對象「罷免領銜人」，都是一些名不見經傳的人物，因此一度讓國民黨找不到施力點，自從民進黨在大罷免後期開始「協助」反罷方「添柴火」，尤其是賴清德總統的「團結國家十講」、「雜質說」出現後，開始讓藍營找到著力點。

同時，因為罷團與綠營宣傳不支持罷免就等於親中賣台，造成許多中間偏藍選民反感，再加上這次藍、白兩黨緊密綁在一起，成功催出白營票源挹注反罷，才會導致昨日的結果。

在穩住二十四席藍軍席次後，最受藍營內部囑目的就是黨中央即將啟動的黨主席改選。雖然傳出朱交棒之說，但呼聲最高的台中市長盧秀燕，據稱可能不親自下場，要另覓「代理人」，也就留給大家臆測朱可能留人的想像空間，懷疑朱所謂的「交棒說」不無可能「左手交給右手」，被揣測只是「試水溫」。

但話又說回來，雖然大罷免朱立倫贏得完勝，黨內仍有質疑朱不適任的聲音，畢竟這次大罷免從一開始，朱中央的心態就是漫不經心，不但誤判公民團體的決心，更輕忽社會對於藍、白兩黨在國會擴權、杯葛政府施政的不滿，以致藍軍在「初賽」階段，宛如「龜兔賽跑」故事中的烏龜，直到罷團第一階段連署蔚為風氣後，才猛然從睡夢中驚醒，朱立倫也才趕緊下達「以罷制罷」令。

在時間窘迫以及投機取巧的心態下，國民黨各地方黨部開始大量抄襲黨員名冊，東窗事發後，各地連環爆發死人連署等偽造文書爭議，造成地方黨部與黨工被搜索、約談、羈押，並一度落得三十一比零的難堪下場，做為黨魁以及所謂「總教練」，朱立倫責無旁貸，沒有不負起政治責任的道理。

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