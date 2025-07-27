焦點評論》國會運作應回到正軌

即使首波罷免未果，過程本身已是民主的勝利。它證明，在體制失靈時，人民仍記得如何找回權力的初衷；但這份公民熱情若得不到回應，終將轉為失望與冷感。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/27 05:30

記者陳政宇／特稿

台灣民主在今年盛夏，展現蓬勃的生命力。「大罷免」的意義早已超越計票結果，而是一場公民對國會濫權、憲政僵局的鏗鏘吶喊。在野黨不應錯誤解讀為勝選，而是必須深刻反省的警訊；執政黨也應以此為鑑，負責任回應人民的期許。

回望過去一年半，藍白兩黨掌握國會多數，聯手強推國會擴權法案，以「憲法訴訟法」和封殺大法官人事癱瘓憲法法庭，到報復性刪減國家預算、弱化防衛能量、阻擋國安法案，除違憲侵犯行政權、司法權，甚至違反財政紀律掏空國庫，衝擊政府業務運作及民生福利建設，人民基本權益受損。

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議事程序方面，在野黨對於高度爭議性的重要議案，動輒逕付二讀，委員會審查及朝野協商幾乎淪為虛設，將條文全數保留送院會處理，表決當天才提出最高機密的「再修正動議」，多項議案只見多數決輾壓過關。當立委踐踏程序正義，不再合理監督、為民把關，國會如同失控的憲政怪獸。

也因此，這場遍地開花的罷免行動，實為公民對失衡國會的集體不信任投票。相較國民黨大咖盡出的反罷免造勢，罷免方沒有政黨巨頭的登高一呼，只有成千上萬的人民，在日頭赤焱焱的街頭吶喊催票，在風雨交織的夜晚揮旗舉牌；百工百業的挺身而出，是為了守住樸實日常、安心生活，不必擔心權益受到侵蝕。

然而，公民那股捍衛民主秩序的強大決心，在野黨聽進去了嗎？開票當晚，在野黨不僅毫無反省，仍重彈老調、指控執政黨「選輸翻桌」、「發動大惡罷」，繼續以對抗式語言撕裂社會。在在讓人懷疑，這群以「傅黃體制」為尊，且戴上「無敵星星」的立委諸公，未來是否在國會更變本加厲，值得全民警覺。

即使首波罷免未果，過程本身已是民主的勝利。它證明，在體制失靈時，人民仍記得如何找回權力的初衷；但這份公民熱情若得不到回應，終將轉為失望與冷感。執政黨有責任接住這份期待，避免讓難得凝聚的社會能量更陷無力感。

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