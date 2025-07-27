首波大罷免國民黨完勝 朱立倫：賴總統應向台灣人民道歉

大罷免投票藍營立委全數過關，國民黨主席朱立倫（左四）昨晚與北市五位立委及黨公職一同召開記者會，呼籲停止惡鬥也感謝選民的支持。（記者張嘉明攝）

2025/07/27 05:30

傅崐萁籲賴清德 趕快與朝野坐下來談

〔記者施曉光、王峻祺／綜合報導〕國民黨昨日首波二十四位藍委罷免案投票取得完勝，黨主席朱立倫晚間召開記者會回應開票結果，並率領黨務主管與部分藍委共同向全民深深一鞠躬表達感謝，他說，要感謝最偉大、最智慧的台灣人民，發揮成熟民主，用選票證明台灣的民主成熟、偉大，大家一起共同守護住台灣與民主。

朱籲勿想一黨獨大毀民主

朱立倫還說，賴清德總統應該站出來向台灣人民道歉，反省檢討如何在全世界拼經濟與關稅貿易戰時，台灣該做些什麼事情，才能在挑戰中度過難關，而且不要再有政治惡鬥的念頭。他在發表談話後隨即離去，沒有回應媒體發問。

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被罷團視為頭號戰犯的國民黨立院黨團總召傅崐萁昨天也呼籲賴總統，趕快跟朝野開誠布公，沒有私心的坐下來談。

傅崐萁說，賴總統在這一年半中，想做的事都做了，結果台灣人民已經做了決定，現在台灣面對全世界經濟壓力，兩岸搞得水火不容，對二千三百萬人何其不公平？

朱立倫表示，任何人都不能翻桌重選，不能夠選輸還要搞大惡罷，任何人都不能想要一黨獨大，破壞民主，所有台灣人民昨天選擇安定，選擇政府應該做事而不是搞惡鬥，所以昨天不是任何政黨的輸贏，而是人民的大勝利，而且台灣人民證明我們的民主成熟偉大。

朱也說，八月二十三日還有七位國民黨立委面臨大惡罷，他期待這場「政治鬧劇」到此為止，台灣不要再鬧耗，政治惡鬥，好好拼經濟、做事情，才是全民之福。

朱立倫強調，在台灣沒有人可以隨便被貼上愛台灣或賣台灣的標籤，不能再搞二分法，大家都愛台灣，沒有人可以被隨意出征，這才是大家熱愛的台灣，台灣多元價值與民主這次真的守住了，他再次感謝大家願意出來守護台灣。

朱盼全黨團結再贏八二三

朱立倫除感謝志工、黨工以及藍營青年軍在街頭巷尾力拼，也感謝立法院團隊在院長韓國瑜帶領下，將士用命，並感謝台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等所有藍營縣市長，他還要感謝每一位來幫忙的人，包括前總統馬英九與戰鬥藍領袖趙少康等人，並感謝民眾黨在黨主席黃國昌的帶領下一起反惡罷。

朱立倫說，國民黨一定站在人民這一邊，全力為民眾打拼，全黨團結一致在八二三守住所有國民黨的席次。

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