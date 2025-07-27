新聞分析》與民意的斷裂與盲點

反共護台志工聯盟26日立法院群賢樓旁舉辦開票之夜，罷免投票結果全失敗，民眾喊話不離開，繼續留下來看顧台灣。（記者塗建榮攝）

2025/07/27 05:30

記者陳昀／特稿

大罷免首波針對廿四席國民黨立委的罷免案全數失利，儘管社會動能曾一度高漲，執政黨卻未能有效整合戰線、穩定節奏，從戰略定調到組織部署未能發揮支援力道，讓先天劣勢的戰局更形被動，讓反制國會擴權的社會動員，未能如預期撼動藍白在國會囂張跋扈的勢力。

大罷免起源於國民黨、民眾黨聯手推動國會擴權法案、選罷法、憲訴法、財劃法四大爭議法案，破壞憲政體制權力分立，並聯手濫刪濫凍中央政府總預算、杯葛國防經費，更在程序上封殺國安修法，催生公民展開這場「反共護台」行動，公民團體也挺過一階、二階，繳出卅一：○的漂亮成績單。

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雖然外界質疑總統賴清德的「團結十講」岔題、失言，未能複製四大公投的宣講戰力，但其內容系統性地對當前政治亂象、民主困局提出回應與願景，為「反共護台」的訴求建立了論述框架，並給了罷免行動提供一定程度的支援和舞台；在被藍白集結猛攻失焦的最後關頭，賴暫停活動並與大罷免保持距離，也起到「防火牆」效果。

平心而論，執政黨在這場罷免本就面對先天結構不利，各罷區本身就是藍營傳統優勢選區，即便整合綠營與公民的力量，戰力仍居於劣勢，藍營則藉由反罷免號召反賴、反民進黨的情緒，展現異常積極的動員力，相對而言，定調「全力支援民團」的民進黨，顯得進退維谷、動輒得咎。

不過，執政黨的施政表現與美國對等關稅內外部情勢，仍是牽動投票結果的最大關鍵，行政院論述對抗能力不足、閣員狀況多、風災的救災表現都遭受質疑，未能有效爭取中間選票。面對在野黨以「普發一萬」等政策作為反罷免火力，行政院採取戰略模糊，形成攻守易位，錯失為罷免行動持續升溫的機會。

民進黨方面，黨內高層起初態度保留，進場後節奏也不夠明確，未即時下達全黨動員令，有效調度地方組織動能，讓原已艱困戰局更添不確定性。罷藍委失利後，民進黨必須誠實面對政治路線上與民意的斷裂與盲點，提出具體檢討方向，才能真正回應社會期待。

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