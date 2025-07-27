焦點評論》內閣改組 重振旗鼓

儘管公民團體努力推動「大罷免」，但最後卻沒有催出中間選民站出來，政府施政無感是主因之一。（資料照）

2025/07/27 05:30

記者鍾麗華／特稿

台灣歷經史無前例的「大罷免」投票，投票結果卻無情地檢驗民進黨執政團隊。儘管公民團體努力推動「大罷免」，但最後卻沒有催出中間選民站出來，政府施政無感是主因之一。執政才滿週年不久的賴政府，必須盡快重振旗鼓，內閣改組是不得不然的選擇，唯有推出更多民眾有感施政，並強化政策溝通與論述，面對二○二六年與二○二八年的選舉，才有反敗為勝的機會。

去年一月的國會選後，藍白藉由掌握立法與預算審查權，癱瘓民進黨政府施政與財政，緊掐行政權。其實面對朝小野大生態，早注定賴政府內閣弱勢的窘境，但行政院始終沒有「十八套劇本」應對，永遠只有「合法合憲的救濟」，走不出藍白設下的局。

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雖然立法院行徑離譜，行政院卻也處處自我設限，不敢積極提出民眾有感的政策與法案，唯恐藍白惡意扭曲提案，包括「財劃法」、「紀念日及節日實施條例」、普發現金法案等，連行政院版的「對案」都省了，反而任由藍白討好選民。

罷免投票不能簡單等同於「親中」與「護台」的選擇，而是有否喚起中間選民對國會亂局的切身之痛，但可惜的是，行政院的政策論述與溝通長期呈現「真空」狀態，儘管這半年來，公民團體積極推動罷免案，但行政院論述過於被動，甚至無力為政策辯護，讓罷免理念無法得到中間選民共鳴，沒有說服他們站出來支持罷免。

接下來，美國對台關稅八月一日即將掀牌，行政院副院長鄭麗君還在美國談判；今年度中央政府總預算未解，下個月還要送出明年度總預算案；特別條例的覆議期限至七月卅一日，行政院該如何面對？普發現金還要不要執行？八月二十三日還有七席藍委罷免案以及核三重啟公投，政院是否積極表態？這些都是行政團隊接下來必須面對的難題。

罷免投票後，國會生態又回歸原點，行政立法兩院的互動更為艱難，賴政府必須大破大立，面對問題，檢討此次缺失。近期民進黨內究責聲音不會少，未來是要內閣改組抑或內閣總辭，相信身兼民進黨主席的賴總統應會好好思考。

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