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    綠委談敗因》普發萬元 非都會區影響很大

    民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。（記者王藝菘攝）

    民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。（記者王藝菘攝）

    2025/07/27 05:30

    〔記者謝君臨、陳政宇／台北報導〕大罷免七二六投票最終以失敗告終。究其失敗原因，執政黨立委認為，罷免案未通過的原因複雜，各地狀況可能不盡相同，包括被提出罷免的國民黨立委多來自藍營優勢選區，具備一定票源基礎；普發一萬元在非都會區產生很大影響；選民也可能認為，剛選上不久的立委不應立即遭到罷免，「四年一任」是常態。

    選民認四年一任 是常態

    對於罷免失敗原因，立法院民進黨團幹事長吳思瑤分析，罷免制度設計本身就具有高難度，投票門檻設定很高，被提出罷免的國民黨立委多數來自藍營優勢選區，這使得他們具備一定的票源基礎。「藍白合」也是一項因素，雖然民眾黨僅占三％至五％，但若成功催出選民，就足以產生關鍵影響力。

    吳續指，其次，中國透過中央廚房式的認知作戰攻擊罷免方，導致罷免團體及執政黨疲於奔命，不僅消耗戰力，也打擊士氣。第三，在野黨操作普發現金、放假、加薪等利多政策，尤其是普發一萬元在非都會區產生很大影響。

    民進黨立委莊瑞雄則說，罷免案未通過的原因複雜，各地狀況可能不盡相同，例如對台東而言，普發一萬元是最大的原因；選民也可能認為，剛選上不久的立委不應立即遭到罷免，普遍認為「四年一任」是常態。

    民進黨立委鍾佳濱強調，本次不是國會全面改選，而是針對其中藍委當選的廿四個選區，投票結果只是未解除現任者職務，既沒有候選人間的輸贏，也不算是政黨對決的勝負。他並稱，有七個選區的同意票跨過廿五％門檻，這象徵罷團的努力沒有白費。

    對於普發現金議題是否影響罷區選民投下不同意票？鍾佳濱指出，這些選區的選民結構原本就是藍大於綠，容易接收到對發現金的認同，該策略的確有助於藍營帶動投票。

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